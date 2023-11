Real Madrid Golea y asegura su pase a la segunda ronda de la Champions

noviembre 8, 2023

Carlos Poxtan/ Hoy en la segunda parte de la cuarta jornada de fase de grupos de la Champions League tuvimos partidos muy emocionantes, remontadas increíbles y grandes equipos en la cuerda floja.

La jornada comenzó con los partidos tempraneros de las 11:45 AM con Real Sociedad vs Benfica en donde el equipo español se impuso con autoridad en su casa contra el equipo portugués 3-1, por otro lado pero a la misma hora, se llevaba a cabo el enfrentamiento entre Napoli vs Union Berlín en donde el partido finalizaría con un marcador 1-1 rescatando un punto el Union Berlín en casa del Napoli.

Un poco más tarde, para ser exactos a las 14:00 hrs comenzaban el resto de partidos de la jornada, Kobenhavn vs Manchester United, RB Salzburg vs Inter de Milan, Bayern Munich vs Galatasaray, Arsenal vs Sevilla, PSV vs Lens y Real Madrid vs Braga.

Entre los encuentros más destacados de la jornada estuvieron el Real Madrid vs Braga, en donde el equipo español en el Santiago Bernabéu golea 3-0 al Braga, con goles de Brahim Díaz, Vinícius JR y Rodrygo, este resultado asegura su pase a los octavos de final de la competición todavía con 2 partidos pendientes.

Por otro lado, tenemos la increíble remontada propinada por el Kobenhavn a el Manchester United, donde el equipo inglés iba ganando 2-0 los primeros 40 minutos, pero después de la expulsión de Marcus Rashford al minuto 42, el equipo danés aprovechando la ventaja numérica empata el juego antes de ir al descanso; en la segunda parte del encuentro el Kobenhavn remontaba con goles al minutos 83 y 87 respectivamente, el Manchester anotaba un gol de penal al minuto 69 pero esto no le sería suficiente para poder sumar punto.

Este resultado es especialmente duro para el Manchester ya que lo deja sin opciones de derrota para los próximos 2 partidos si es que se quiere clasificarse a la próxima ronda de la competición.

Para finalizar la jordana los grupos quedan de la Siguiente forma:

Grupo A: Bayern y Kobenhavn como líderes

Grupo B: Arsenal y PSV como lideres

Grupo C: Real Madrid y Napoli como líderes

Grupo D: Real Sociedad e Inter de Milán como líderes

Grupo E: Atletico de Madrid y Lazio como líderes

Grupo F: Dormund y PSG como líderes

Grupo G: Manchester City y RB Leipzig como líderes

Grupo H: Barcelona y Porto como líderes

La quinta jornada de fase de grupos se llevara a cabo el 28 y 29 de Noviembre a las 11:45 HRS y 14:00 HRS, y muchos estos encuentros muy probablemente definan las clasificatorias para las próximas rondas de la competición.