Realiza HGSZ 16 de IMSS cirugías para apoyar a hospitales

abril 19, 2021

Redacción/Xalapa. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur informa que con la finalidad de apoyar las cirugías que se realizan en el resto de los hospitales en la representación, el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 16, en Omealca, lleva a cabo procedimientos quirúrgicos en beneficio de la población.

La Dirección de la unidad hospitalaria aseguró que las autoridades médicas instrumentan estrategias para atender con oportunidad las demandas de atención quirúrgica entre la población derechohabiente, entre ellas la derivación a Hospitales Generales de Subzona (HGSZ).

En el HGSZ No. 16 en Omealca, el equipo de quirófano de la unidad está integrado por tres médicos por turno: anestesiólogo, cirujano y ayudantes así como enfermería quirúrgica y circular, quienes atienden las cirugías programadas y de emergencia que se presentan.

Las cirugías de mayor recurrencia son de ginecología y cirugía general, que incluyen amputaciones de extremidades cuando la patología ya originó daños.

Actualmente, esta unidad apoya con procedimientos quirúrgicos a los hospitales de zona No. 32 en Minatitlan, de Subzona No. 19 en Cosolapa y No. 12 en Potrero, nosocomios que canalizan pacientes que requieren cirugía, de forma tal que se evite postergar su procedimiento.

El IMSS en Veracruz Sur reitera su compromiso para brindar atención oportuna y de calidad.