Realizan caravana para visibilizar el autismo en Xalapa

abril 11, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Madres y padres de familia, niñas, niños, adolescentes y terapeutas participaron en la Caravana Nacional por el Autismo, para sensibilizar a la población y promover la inclusión social de personas con este síndrome.

Las personas se concentraron sobre el bulevar Rafael Guízar y Valencia, mejor conocido como Arco Sur, para posteriormente trasladarse al Centro Histórico de esta capital del estado.

De acuerdo con David Alejandro Torres López, especialista en autismo, la movilización corresponde a una iniciativa de la Red de Discapacidad del Estado de Sonora que ha tenido éxito en el país y se ha replicado en los estados de Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Coahuila, Aguascalientes, Tamaulipas, Chiapas, Yucatán, Michoacán y Veracruz.

“La convocatoria que tenían en Sonora, empezaron a invitar a otros estados, incluyendo al estado de Veracruz, a través de las asociaciones civiles Autismo México, Integra y Crece en Xalapa”.

Decenas de vehículos se sumaron a la caravana, misma que también tiene el objetivo de que la población conozca más sobre el Síndrome de Espectro Autista, una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos.

“Hay gente que no conocíamos y que ahorita estamos conociendo, es un evento muy alegre para que se hable un poco más de autismo en estas fechas y podamos entonces visibilizar el autismo”.

La caravana también se llevó a cabo en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora cada 2 de abril.

Por su parte, Rosa Virginia Martínez Conde, directora de Integra, quien participó como madrina de la Caravana Nacional por el Autismo 2021, festejó la gran participación de la gente en el evento.

“La gente quiere hablar de autismo. Aquí no hay colores, no hay banderas, no hay nada, simplemente es hacer visible el autismo y que sigamos trabajando juntos de la mano para que se logren muchas cosas más para ellos”, enfatizó.