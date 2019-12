Realizan jornada «Nosotros también podemos donar»

Regina Montes/Xalapa.- Con la intención de romper estigmas y tabúes acerca de la donación de sangre de quien tiene tatuajes o perforaciones, este sábado se llevó a cabo una jornada de donación de sangre “Nosotros También Podemos Donar” en la explanada del parque Juárez.

El subdirector del DIF municipal, Alfredo Zapata, precisó que 21 personas hicieron su donación en el Centro Estatal de Cancerología y el Centro De Alta Especialidad (CAE) desde temprana hora y la idea es hacerlo de manera constante.

“La idea es crear un vínculo y un programa permanente para que podamos tener este tipo de donación constantemente”, dijo.

El funcionario municipal señaló que es común que se crea que una persona que tiene tatuajes no puede donar, lo que debe quedar en el pasado.

“Si tu te pones a preguntarte cuántas mujeres se tatúan las cejas o se tatúan los labios y no se les pregunta si pueden donar o no y casi todas las mujeres tienen perforaciones pero cuando ven a un hombre con una perforación se piensa que no pueden”, añadió.

Recordó que en otros países la norma permite que se pueda donar sangre a partir de los seis meses en que una persona se haya realizado un tatuaje, pero en México es distinto y es a partir del año.

“Son situaciones de salud y antes era por la tinta que se usaba”, abundó.

Expuso que para sensibilizar habrá una coordinación con el Centro Estatal de Transfusiones y estarán haciendo promoción en puntos estratégicos como talleres de tatuajes, asociaciones civiles o donde haya grupos de población que puedan hacerlo y la idea es tener un padrón de personas que están dispuestos a donar para poder acudir a ellos cuando se requiera.