Realizan “Payatón” para apoyar a payasos que perdieron empleo por covid

mayo 24, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- Tras dos meses sin poder trabajar para llevar el sustento a sus casa, payasos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río realizaron este fin de semana un “Payatón” para recaudar alimentos o dinero que les permitan sobrevivir la cuarentena por el Covid-19.

Esta iniciativa se realizó durante todo el fin de semana sobre la avenida Cuauhtémoc, según informó Elías Crisanto “Farolito”.

“La intensión es juntar la mayor cantidad de víveres para repartir a los compañeros que no tenemos trabajo, quienes no traigan víveres pueden apoyar con una moneda para apoyarnos en esta pandemia (…)no tenemos trabajo ya que desde hace dos meses y medio no hay fiestas infantiles y tampoco actividad en plazas, hemos recibido apoyos, pero ya hemos molestado mucho a ciertos grupos ahora queremos sensibilizar al pueblo”, dijo.

En la zona conurbada son cerca de 150 payasos los que han padecido la crisis económica que la pandemia por el Coronavirus ha provocado en México y el mundo y esperan que termine pronto para poder salir a trabajar de nuevo.