Realizarán «Trenzatón» este miércoles en Nogales para apoyar a pacientes con cáncer

mayo 24, 2022

Carlos Manuel Peláez/El Demócrata. Con la finalidad de apoyar a pacientes con cáncer, la dirección de Salud del Ayuntamiento de Nogales, Veracruz dio a conocer que este miércoles 25 de mayo llevará a cabo una campaña de donación de cabello denominada «trenzatón» la cual tiene como objetivo reunir la mayor cantidad posible de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas.

Al respecto, el director de Salud Municipal Felipe Pérez Romero informo que se trata de la tercera edición de esta campaña en la cual esperan una importante participación de la ciudadanía interesada en brindar apoyo a quienes más lo necesitan; De igual forma explico qué todo el cabello que se ha recolectado será llevado a una fábrica en el Estado de México en la cual se elaboran este tipo de pelucas y una vez que cuenten con ellas serán donadas en el Hospital Regional de Río Blanco.

«La idea es poder ayudar a la mayor cantidad de personas, por eso esperamos una gran respuesta, queremos llegar principalmente a las mujeres que son quienes al perder su cabello por los tratamientos tienen mayor impacto psicológico, vamos a dar un reconocimiento a las personas que donen y queremos que sepan que no importa que tengan su cabello teñido o decolorado pues la empresa nos ha dicho que hay pelucas que se hacen con este material con el proceso correspondiente y no se revuelve pero lo que si nos piden es que sean al menos 15 centímetros de largo», indicó. Asimismo, el funcionario municipal resaltó que contarán con el respaldo de una estética profesional misma que será encargada de realizar el corte de cabello para de esta manera garantizar qué quienes acudan a donar reciban el tratamiento adecuado y obtengan un cambio de look.

Finalmente explicó que esta campaña Únicamente se realizará este miércoles en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del palacio municipal de Nogales sin embargo quienes deseen donar y no puedan acudir tendrán la opción de comunicarse a través de la página de Facebook Nogales, Ver – Salud Municipal 2022 – 2025 o directamente en la estética en dónde podrán programar una cita para llevar a cabo su donación.