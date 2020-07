Reaparece el regidor Héctor López Sánchez sin respetar medidas sanitarias

julio 21, 2020

Redacción/Misantla. De nueva cuenta el regidor de extracción panista, Héctor López Sánchez, se vitoreó en una inauguración de un expendio de comida, a pesar de las restricciones sanitarias que se tiene en este municipio de Misantla.

Fue precisamente el alcalde de esta ciudad, que en fechas anteriores dio a conocer que en esta pandemia se prohibía las reuniones de todo tipo, a fin de que el SARS-CoV-2, no se propagara en el municipio y que no se registraran más casos que afectará la población misanteca, pese a estas recomendaciones el regidor Héctor López Sánchez, tal parece no respeta las instrucciones institucionales y se evidencia sin temor alguno.

Cuando se dio a conocer estas gráficas en la red social Facebook, usuarios misantecos no se contuvieron e indicaron de manera inmediata a reprochar la falta de ética, capacidad y de rebeldía del funcionario municipal, pues en una de ellas claramente se observa que no guarda la sana distancia, y en un extremo de la imagen se parecía a un menor de edad con el cubrebocas en su cuello.

No es la primera ocasión que el edil misanteco, actúa de esta manera, anteponiéndose a las indicaciones que establece la Secretaria de Salud, además de que en ocasiones su arrogancia ha llegado a sido tal que, ha sido multado por no respetar espacios viales, la población ha expresado que el puesto del edil no lo merece, sin embargo, su falta de respeto a la población, no se le ha quitado y sigue con sus viejas prácticas de rebeldía.