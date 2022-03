Reaparece Juan Pablo Medina; posó por primera vez con su prótesis

marzo 25, 2022

Ciudad de México. El actor Juan Pablo Medina tomó finalmente la decisión de revelar, por primera vez, los detalles de aquel episodio que cambió su vida para siempre, cuando en medio de las grabaciones de la serie Horario estelar, comenzó a sentirse enfermo y que terminó con la amputación de una de sus piernas.

En entrevista para la revista GQ México, el actor de La casa de las flores recordó algunos de los detalles del fatídico día en el fue hospitalizado de emergencia debido a un cuadro de trombosis: “De repente me empecé a sentir mal del estómago. Llamé al médico de la producción porque sí me encontraba mal, pero sentía la presión de no dejar parada la filmación por respeto al resto del equipo“.

“En un inicio, el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación. De ahí pasaron como tres o cuatro días, de los que no recuerdo casi nada. Hasta la fecha me han ido llegando poco a poco recuerdos, como si los hubiera bloqueado por el mismo dolor que experimentaba”, comentó el actor en entrevista realizada por su amigo, el productor y crítico de cine Óscar Uriel.

Además de sincerarse sobre su proceso clínico, en el que reveló que sufrió un infarto silencioso debido a un coágulo en el corazón, el actor habló sobre cómo enfrentó los cambios físicos y mentales en su vida a partir del momento en que le amputaron la pierna.

”Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba. Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás”.

De acuerdo con Juan Pablo Medina, su primera reacción fue de enojo y no dejaba de cuestionarse el por qué se encontraba en esa situación; sin embargo, “yo decidí vivir, tenía más miedo de no despertar, que de despertar sin una pierna y estoy felizmente de estar aquí”. “Yo lo único que tenía en mente era salir de esta y que no me venciera nada”.

El famoso detalló a GQ México que durante su recuperación le hicieron más estudios, le dieron de comer -pues no quería probar alimento alguno- y contó con la compañía de terapia psicológica, la cual no piensa dejar. Sobre la prótesis, que ahora porta y con la que apareció en la revista, el actor aseguró que su novia, la actriz Paulina Dávila, lo ayudó a investigar para conseguir una.

”El proceso de obtener una prótesis ha sido un viaje. Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva…Tengo la prótesis Genium X3, la cual cuenta con lo mejor en tecnología, es mecatrónica. Incluso, ya pude ir a jugar tenis”.

Juan Pablo Medina destacó la importancia de la salud mental en este momento de su vida y, además, recalcó que su nominación a los Premios Ariel por El club de los idealistas fue un estímulo que no vio venir. Reconoció que en un momento pensó que su carrera como actor había terminado, ahora sabe que ésta continuará. Aunque por el momento seguirá recuperándose física y mentalmente.