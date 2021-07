Rechaza AMLO cifra de activistas asesinados en su sexenio: ‘es propaganda de adversarios’

julio 12, 2021

Redacción/Al MomentoMX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya fallado el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y activistas; esto luego de las cifras dadas a conocer por el periódico Reforma, en donde se puntualiza que en lo que va de este sexenio 56 personas de este ámbito han sido asesinados. Aseguró que se trata de propaganda de sus adversarios políticos.

Sostuvo ante un reportero de ese medio: “Es una propaganda de nuestros adversarios… Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tu periódico, que es un boletín del conservadurismo en México todos los días, como nunca, se dedica a atacarnos, entonces muchas notas de tu periódico son inventadas”.

Reprochó por la información y aseguró que se trata de una calumnia: “No, es que se contabiliza todo, con la aplicación de la máxima del hampa de la política y el periodismo: la calumnia, cuando no mancha tizna”.

Al ser cuestionado sobre si falló el mecanismo de protección, López Obrador contestó: “No, estamos trabajando con ese propósito, de todas formas que Alejandro Encinas dé hoy un informe”.

López Obrador rechazó que haya persecución política en contra del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien fue vinculado a proceso por presunto enriquecimiento ilícito. Aseguró que si el exfuncionario de Enrique Peña Nieto tiene su conciencia tranquila no tiene “nada que temer”.

“Nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas, no es mi fuerte la venganza. Si hay algún asunto judicial pues tiene que ver con la Fiscalía y es cosa de aclararlo, el que nada debe, nada teme, por eso no debe de preocuparse, si no tiene nada ilegal, si él es una gente honesta, qué se puede preocupar… Si él tiene tranquila su conciencia lo demás es lo de menos”.

López Obrador aseguró que la investigación es por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), tras una denuncia de la Secretaría de la Función Pública (SFP). En ese sentido, AMLO aseguró que las investigaciones de dicha dependencia no se deciden en Presidencia de la República.

El pasado viernes 9 de julio, Guajardo consideró que la vinculación a proceso que obtuvo la Fiscalía es parte de “una persecución política” y sostuvo que se encuentra en su casa y se encuentra tranquilo.