Rechaza CGJ violación a derechos de July Raquel; no acepta recomendación de la CNDH

febrero 25, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que se tomó la determinación de rechazar la recomendación 51VG/2022 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por presuntos hechos de tortura y abuso sexual en contra de July Raquel “N”, señalada de haber participado en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid.

“Hemos analizado la recomendación, pensamos que debemos actuar en cuanto esta alguna sospecha de violaciones a derechos humanos, no necesariamente por recomendación, es una indicación de mi gobierno que todas las dependencias estén muy atentas”.

En ese sentido, indicó que han tomado la determinación de rechazarla por “cuestiones finas” de la argumentación, pues no quieren avalar violación al derecho de la víctima, que en este caso es la rectora de la Universidad Valladolid.

Señaló que los argumentos no son suficientes para atender la recomendación, sin embargo, se actuará en materia de respeto a los derechos humanos no solo por la recomendación, si no porque se ha instruido desde el inicio de su administración que se investigue cualquier violación a garantías individuales.