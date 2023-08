Rechaza gobernador aparición de cuerpos en Poza Rica

agosto 17, 2023

Yhadira Paredes | Coatepec, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó que se hayan arrojados cuerpos en el municipio de Poza Rica y aclaró en que se trató de un homicidio.

En ese sentido refirió que la Fiscalía General del Estado lleva a cabo la investigación correspondiente para determinar este hecho.

Además, evitó informar si subió el número de cuerpos localizados en refrigeradores industriales en dos casas de seguridad, como lo señalaron los integrantes del Colectivo de Familiares Desaparecidos María Herrera, pues dijo que es una información que corresponde a la Fiscalía.

«Es falso que hayan aparecido cuerpos (hoy en Poza Rica) es un homicidio» y sobre las narcomantas colocadas en el municipio del norte dijo «yo no dialogo con narcomantas».

Recordó que la seguridad en la zona norte está en reforzada con elementos de los tres niveles de gobierno.

«El asunto es en Poza Rica, vamos a seguir con lo que ya he planteado, el tema de reforzamiento de la seguridad y ahí tenemos 714 elementos. No nos vamos a distraer, vamos a distraer vamos a estar en Poza Rica».

A pesar de los hechos violentos en la ciudad de Poza Rica, aseguró que no se trata de un «foco rojo», pues está en tranquilo y vigilado.

Por otra parte, el mandatario nego que se haya designado como director de la policía municipal a alguba persona, pues está uo encargado de despacho y se anunciará en su momento.

Asi rechazó que se haya dado el nombramiento a un integrante de la Fuerza Civil, quien es muy activo en la red sociL Tik Tok, con su uniforme oficial.

«No es cierto, dijeron no se que, tiktoker, yutuber, no se qué inventaron, no se traguen esa mentira» concluyo.