Rechaza iglesia católica iniciativa de diputada Robles para despenalizar aborto en Veracruz

julio 18, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. La propuesta de la diputada de Morena, Mónica Robles Barajas para despenalizar el aborto es la antesala para el infanticidio, aseguró el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, iniciativa que además calificó de Muerte.

En el comunicado de este domingo de la Iglesia Católica en Xalapa se dio cuenta de que el pasado 15 de julio, la diputada veracruzana presentó nuevamente la iniciativa que busca reformar los artículos 149, 150, 151, 153 Y 154 y derogar el artículo 152 del Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto.

El vocero católico aseguró que esta iniciativa es contraria a lo establecido en el Artículo 4 de la Constitución de Veracruz que garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural,

Consideró que no se necesita ser un experto en leyes para darse cuenta que con ello se está proponiendo un fraude constitucional, por lo que no se debe modificar una ley menor en el estado, si antes no se modifica la Constitución.

Se trata de, dijo, “un adefesio jurídico de esta naturaleza ya se intentó en Oaxaca. ¡Es inaceptable e inconcebible que un servidor público que juró respetar la Constitución de Veracruz y hacerla valer, ahora con esta iniciativa pase por encima de la Carta Magna de los Veracruzanos”.

Consideró que con esta iniciativa “asesina” solo se está promoviendo más violencia en Veracruz pues con esta reforma no solo se permitirá, si no se alentará asesinar a los niños que se gestan en el vientre materno.

“Observamos con preocupación la obsesión por querer imponer la cultura de la muerte en Veracruz. ¿por qué ensañarse de esta manera con los seres humanos más indefensos? La agenda anti vida y anti familia de esta diputada no es del interés ni preocupación de la mayoría de los veracruzanos. En Veracruz deseamos vivir en paz y estamos en contra de la violencia en todas sus formas”.

Finalmente, advirtió que la Arquidiócesis de Xalapa expresa su rechazó total a esta iniciativa criminal que atenta contra la vida humana.