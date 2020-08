Rechazan morenistas alianza con el PVEM

agosto 4, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Coatepec y la región rechazaron la posible alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para la elección del año próximo.

De acuerdo con Jorge Ignacio Luna Hernández, representante popular emanado de Morena, los militantes no van a permitir que haya políticos “impresentables” en las filas de dicho partido político y, mucho menos, que sean candidatos.

“Hemos visto que muchos políticos impresentables de Veracruz han estado tratando de colarse, tratando de infiltrarse, a través de una eventual alianza para, en un momento determinado, ser candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional”.

El entrevistado mencionó que dicha situación es reprobable, toda vez que dichos personajes no coinciden con los principios básicos de Morena, para la consolidación de la Cuarta Transformación en el país. “Es absolutamente reprobable, nos oponemos rotundamente, decimos categóricamente no a los oportunistas, no al influyentismo, no al nepotismo”.

Luna Hernández indicó que los militantes del PVEM no son bienvenidos en Morena, toda vez que son personas que han hecho daño al estado de Veracruz, tras su cercanía con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo organismo político ha sido criticado por militantes ligados a actos de corrupción, como el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.