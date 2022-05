Rechazan que Viridiana esté muerta; sus familiares marchan en Xalapa

mayo 25, 2022

Juan David Castilla/El Demócrata. Familiares y amigos de Viridiana Moreno Vásquez marcharon por segunda vez en Xalapa, la capital del estado, para manifestar su rechazo a la versión oficial acerca de que el cuerpo encontrado en el pueblo de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, durante el fin de semana, corresponde al de este chica.

La tarde de este miércoles 25 de mayo se concentraron en el Teatro del Estado “Ignacio de la Llave” para posteriormente caminar hasta el Palacio de Gobierno, donde cerraron la calle Juan de la Luz Enríquez, para exigir justicia en este caso.

A la movilización se sumaron integrantes de los colectivos Familiares Enlaces Xalapa y Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, quienes externaron su desconfianza en la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns.

También se observó a grupos feministas que protestaron vestidas de negro y con pañuelos verdes y morados, en señal de luto por las mujeres que han sido asesinadas o víctimas de feminicidio en el estado.

Denunciaron anomalías en la investigación para dar con el paradero de la joven, de 31 años, quien desapareció desde el pasado miércoles 18 de mayo, cuando se dirigía a una entrevista de trabajo al hotel “Bienvenido”, en ciudad Cardel, municipio de La Antigua.

La mujer vivía en Cardel, pero es originaria del municipio de Tlaltetela. Desde hace cinco días sus familiares y conocidos emprendieron una búsqueda en la zona, hallaron restos humanos sobre una calle de la localidad Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván.

Ayer por la noche, los padres de Viridiana, Enrique Moreno Marini y Aurora Vásquez Rosales, ingresaron a las instalaciones de la Dirección General de Servicios Periciales, donde les dijeron que dicho cadáver correspondía al de Viridiana.

“Únete, únete, únete, que tu hija puede ser”, “no está muerta, queremos la verdad” y “no somos cinco, no somos cien, pinche gobierno cuéntanos bien”, fueron algunas de las consignas que lanzaron durante su recorrido.

De acuerdo con Victoria Delgadillo Romero, representante del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, la Fiscalía de Veracruz continúa siendo “negligente” y “omisa” en los casos de personas de desaparecidos que se han registrado en la entidad.

“Seguimos con negligencias, con mentiras, no hay nada. Hay desconfianza en la Fiscalía. Tenemos que luchar para que realmente se pongan a trabajar o de plano ya renuncien, si no pueden, que renuncien, todos los que no están funcionando, porque no están funcionando. Puras mentiras, puras negligencias”, expresó.

Las personas, en su mayoría procedentes de Tlaltetela, amagaron con seguir protestando en distintos puntos de la entidad hasta que el caso sea esclarecido.

Cabe destacar que también se manifestó un grupo de personas en ciudad Cardel con pintas en monumentos históricos y destrozos en el hotel “Bienvenido” donde supuestamente Viridiana acudió a su entrevista de trabajo, pero desapareció.

Allí, hicieron destrozos en Palacio Municipal de La Antigua, donde también quemaron cartulinas y pintaron las paredes y el piso.