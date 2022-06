Recibe IMSS donaciones altruistas de sangre para beneficiar a más de 120 pacientes

junio 16, 2022

Redacción/El Demócrata. Del 13 al 15 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió en sus oficinas centrales en la Ciudad de México la donación altruista de sangre para fines médico-quirúrgicos, y con el acumulado de dicha jornada más de 120 pacientes serán beneficiados.

La sangre que se capta se utiliza principalmente en operaciones quirúrgicas, en mujeres que han sufrido complicaciones obstétricas; para asistir a menores de edad con anemia grave, en personas que han sufrido traumatismos y que son sometidas a operaciones quirúrgicas complejas, o en enfermedades relacionadas con el cáncer.

Durante los tres días, se registraron 81 potenciales donadores, de los cuales 54 fueron efectivos. En la captación de los componentes sanguíneos participó personal de Trabajo Social para las labores de registro, y se contó con módulos de signos vitales, consultorio médico, registro de hemoglobina y tres camas de sangrado.

En el proceso de donación se extraen 450 mililitros de líquido hemático, que constituye el 10 por ciento del volumen sanguíneo de un adulto, cantidad que el mismo organismo repone en aproximadamente 36 horas.

Para donar sangre se requiere tener entre 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, evitar consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación, tener ayuno mínimo de cuatro horas y durante este tiempo sólo ingerir jugos, frutas, té, café solo e hidratarse.

Además, no exceder más de ocho horas de ayuno, no haber estado enfermo o haber tomado medicamentos en los últimos días, no haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses. Para mayor información está disponible la página http://www.imss.gob.mx/bancodesangre o el número o 800 623 2323.