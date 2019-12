Recomendaciones en caso de accidente con pirotecnia

CDMX/AlMomentoMX. Desafortunadamente una de las tradiciones más comunes de las fiestas decembrinas es el uso de pirotecnia como los famosos cohetes. Muchas familias acostumbran dejar que los más pequeños de la casa manipulen estos peligrosos artefactos.

Las luces de colores y cohetes suelen ser muy llamativos para los niños, pero es muy importante que los padres tengan en cuenta que sus hijos están jugando con pólvora y que hay que tener mucha precaución para evitar los accidentes y que nuestros familiares resulten gravemente heridos.

Recordemos que el uso de juegos pirotécnicos puede causar un gran incendio o incluso quemaduras en el cuerpo que pueden ser irreversibles y en casos extremos, la muerte.

¿Qué hacer en caso de accidente?

En caso de presentar quemaduras por manipulación de juegos pirotécnicos: debes hacer lo siguiente:

• Busque atención médica inmediata.

• No se frote los ojos.

• No se enjuague los ojos.

• No aplique presión.

• No retire los objetos que están atrapados en el ojo.

• No aplique pomadas ni tome medicamentos para el dolor como la aspirina o el ibuprofeno.

Además de los gravísimos accidentes que pueden provocar este tipo de artefactos, la contaminación ambiental que causan es muy dañina para la salud, lo recomendable sería evitar su uso y divertirse de otra manera.