Recomiendan la venta por Internet este 10 de mayo: Canaco

mayo 6, 2020

Isabel Ortega. Xalapa. Ante el riesgo de que se incremente el caso de Corovanirus en la presente semana, tal como lo alertó el gobierno federal, comercios de Xalapa deberían ofrecer servicio en línea y entrega a domicilio, para evitar aglomeraciones por la compra del regalo por el Día de la Madre.

El pasado 30 de abril, las calles y los comercios de la capital del estado se abarrotaron por la compra del regalo del día del niño, lo que expone a la ciudadanía y el personal de los comercios, por lo que el Presidente de la Canaco en Xalapa, Bernardo Martínez, recomendó la venta vía internet.

Este 06 de mayo el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador alertó sobre el riesgo de que se dispare los contagios en Veracruz, según la opinión de los expertos.

«Lo ideal sería que los comercios o tiendas de servicios operen con ventas en línea y con servicios de entrega a domicilio cuidando todas las políticas de sanidad que se tienen para las entregas de este tipo.»

El líder de la Canaco-Xalapa, refirió que es importante respetar las políticas de sanidad «porque me acaba de llegar una nota que en Xalapa no van abrir los panteones, es lo que tiene que hacer el gobierno, porque la gente va a las florerías y no se van a respetar las medidas de la sana distancia y esa es la invitación».

Algunos municipios determinaron no abrir los panteones al público para este 10 de mayo ante la fase 3 de la contingencia.