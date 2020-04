Recomiendan no hacer uso desmedido de tarjetas de crédito

abril 14, 2020

Carlos Manuel Peláez/Xalapa.- Ante la complicada situación que se vive en materia económica derivada del Coronavirus, la ciudadanía debe mantener la calma y no hacer un uso desmedido de tarjetas de crédito pues de lo contrario en los próximos meses su situación financiera pudiera agravarse mucho más, así lo aseguró la representante legal del Barzón de Resistencia Civil, Teresa Carbajal Vázquez.



En entrevista telefónica, señaló que desafortunadamente el panorama económico no luce alentador, por lo que pensar que en un par de meses las personas podrían cubrir los compromisos que en este momento están fuera de su alcance no resulta realista.

“Las deudas podrían volverse insostenibles, impagables, recordemos que los bancos siempre han sabido sacar el mejor provecho de todas las crisis y siempre los pobres somos quienes tenemos que pagar todos los errores y desatinos de las políticas gubernamentales y económicas que se han implementado ante esta incertidumbre por la falta de reglas claras de operación y que han dejado desprotegidos a los ciudadanos en una crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis económica”, explicó.

Asimismo, resaltó que en estos momentos la tentación de adquirir un crédito o llevar a cabo compras en mensualidades puede ser muy grande, sin embargo se debe analizar cuidadosamente la situación pues de lo contrario está solución temporal podría volverse una problemática a largo plazo.

Finalmente, reiteró que desafortunadamente para los usuarios, los bancos no otorgan las facilidades que se desearían por lo que es pertinente hacer un uso responsable de las líneas de crédito.