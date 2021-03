Reconoce AMLO polarización por la desigualdad

marzo 5, 2021

Redacción/Al momento MX. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el país atraviesa por una polarización ideológica y económica, aunque la atribuyó a la desigualdad que han causado durante muchos años unos cuantos, que han robado lo que pertenece a todos.

“Desgraciadamente nuestro país es muy desigual. Unos cuantos tienen muchos y muchos tienen poco, ese es el fondo del asunto”.

Asimismo, dijo que también existe polarización política porque hay minorías que ya no son beneficiadas y son los que la impulsan, sin embargo, afirmó que eso ya cambió porque ahora se atiende al pueblo, y pidió que ya no se atienda la falacia de que para que no exista la polarización se deba permitir “la robadera”.

“Sí hay polarización, ¿cómo no va a haber?, si unos cuantos se han aprovechado y se han robado lo que pertenece a todos”, declaró.