Recorre la titular del IMSS en Veracruz Sur unidades médicas

agosto 2, 2021

Redacción/El Demócrata. Con la finalidad de supervisar la atención de los servicios a la población derechohabiente, la titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur, doctora María Magdalena Chiquito Rivera recorrió clínicas de Córdoba y Tierra Blanca.

En las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 61 y No. 64 en Córdoba así como la No. 63 y el Hospital General de Subzona (HGSZ) en Tierra Blanca, dialogó con directivos y el personal a quienes ofreció su respaldo y apoyo para fortalecer la atención que otorgan y los invitó a redoblar esfuerzos en beneficio de los usuarios que ponen en sus manos el cuidado de su salud.

En sus visitas, constató el funcionamiento de los Módulos de Atención Respiratoria verificó que se cuente con los insumos, recursos materiales y sobre todo personal para atender con oportunidad y calidez a quienes requieren de la valoración clínica por sospecha de COVID-19, así como la realización de las pruebas para confirmar o descartar el diagnostico.

De igual forma, supervisó el seguimiento de las acciones institucionales emprendidas en la estrategia de Recuperación de Servicios y garantizar con ello la cobertura de los servicios integrales que la institución ofrece a su población derechohabiente.