Recortes presupuestales afectan a Misantecos

julio 10, 2020

Arquímedes González. Con los diversos recortes presupuestales a los municipios de la entidad, Misantla no es el caso especial pues este también se le aplico y esto lacera a los misantecos, pues no se podrá realizar proyectos que fueron planteados, sin embargo, Othón Hernández Candanedo, alcalde de esta ciudad informo que se estará pidiendo la moción de este recorte ante las autoridades estatales.

“Quiero decirte que nosotros llevamos ya dos meses que nos han hecho recortes muy importantes, el mes pasado un recorte cerca de un millón de pesos, y este mes un recorte cerca de dos millones mil pesos, recortes importantes lo cual ya estamos en contacto y comunicación con la secretaria de finanzas del estado, para que nos expliquen a que se debe este tipo de situación que estamos viviendo, entonces estamos ya en comunicación con ellos, la próxima reunión tendremos una reunión de trabajo, pero de que es una realidad los recortes, es una realidad”.

Dentro de este recorte presupuestal, indico que lacera tanto a los trabajos en obra pública, como en los diversos trabajos que se están realizando en materia de control de SARS-CoV-2, el cual es necesario para que la ciudadanía no sea estadística.

“Lastima mucho en todos los sentidos, pero yo creo que en este momento al que más lastima es sin duda alguna, al trabajo que venimos haciendo con lo que es el Covid-19, el tema de salud pública, estos recursos, estos recortes sin duda alguna nos pega de manera directa, y sabemos perfectamente que los municipios del estado estamos prácticamente solos, trabajando con la población, hoy yo no veo parte de la estructura del gobierno del estado, yo no veo parte de la estructura del gobierno federal recorrer las ciudades importantes, yo no veo por ningún lado a ninguno de ellos, no recibimos ninguna llamada del gobernador, del secretario del gobierno, o del secretario de salud”.

Lamento que los dos niveles de gobierno, han estado apáticos de la población misanteca, no está el eco que se pregonaba de estar cercano a la población, sin embargo dijo que confía, que los misantecos puedan superar este bache presupuestal, pero si enfatizo que serían los más desprovistos quienes lo resientan estos recortes.

“Entonces definitivamente hoy estamos solos los ciudadanos y el gobierno municipal, pero tenemos que salir adelante, los misantecos somos gente de trabajo, somos gente de que cuando nos sumamos en un esfuerzo conjunto, hemos logrado salir avante de muchas situaciones adversas, y ante esta situación inédito, nunca antes en la historia reciente se había vivido algo como lo estamos viviendo, pues el momento de que cada uno de los ciudadanos de Misantla, mayores de edad responsable, siga asumiendo las medidas que nos han recomendado las autoridades de salud, sabemos que en estos momentos tenemos una situación muy compleja, tanto de Covid-19 como de este momento de Dengue en nuestro municipio y que sin lugar a dudas se va a manifestar estos recortes que estamos viviendo”.

Finalizo mencionando que del famoso recurso, que daría el gobierno del estado a los diversos municipios para poder trabajar de manera preventiva ante el SARS-CoV-2, este no ha llegado al municipio, destacando que si se ha presento dos recortes presupuestales, se duda que este llegue para que se continúe en los trabajos en materia de salud, “a Misantla no ha llegado ni un solo peso, por el tema de Covid-19, yo no se si a otros municipios, pero a Misantla no ha llegado nada”.