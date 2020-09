Recuperar empleos perdidos por pandemia podría tardar más de 5 años: Alcalde Yunes

septiembre 13, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, sostuvo que recuperar los empleos que se perdieron a causa de la pandemia por Coronavirus no será fácil ni rápido y estimó que podrían pasar hasta 5 años para poder ver una recuperación económica.

Sostuvo que en Veracruz se perdieron cerca de 50 mil empleos en los últimos 6 meses y es que reconoció que, aunque muchos quisieron mantenerse abiertos y funcionando, ningún negocio puede durar este tiempo sin tener ventas y encima pagar el gasto corriente.

“Será imposible recuperar lo perdido, no hay quien pueda aguantar estos meses y regresar a los niveles normales, pero se va a recuperar y se tiene que ver que se va a echar a andar y que ya no se puede echar a andar, de lo que estiman la cámaras son unos 50 mil empleos perdidos, no sabemos a ciencia cierta cuando se recuperara porque no solo es cuestión del ayuntamiento, sino de cuestiones macroeconómicas en el mundo y en la federación”

Dijo que esta situación no es exclusiva del puerto de Veracruz, sino que en todo el mundo se vive la misma situación, no obstante, resaltó que si en México no se toman las decisiones indicadas la recuperación podría ser más lenta.

Llamó a la ciudadanía a seguirse cuidando y no confiarse por el cambio de semáforo en el estado, pues diariamente muchas personas siguen muriendo.