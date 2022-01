Recupérese, Presidente

enero 12, 2022

El radicalismo del Presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con la corrupción –según dijo apenas en su “mañanera” del lunes 10 de enero– se estrella en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Porque para desgracia de los trabajadores y empresarios que aportan parte de sus ingresos a la institución, la podredumbre económica, sobre todo en el rubro de adquisiciones, no se agota.

Por el contrario, se sublima con complicidades de otras áreas.

Permítame platicarle hoy de un asunto que tiene gran relevancia por el momento pandémico que atravesamos, lo mismo que por la demanda de los derechohabientes de ese servicio y, last but not least, por los sospechosos enjuagues de fruncionarios menores de las coordinaciones de Calidad y de Adquisiciones del IMSS que, a trasmano, han obtenido exposición mediática los últimos días.

Se trataría, en primer lugar, de la señora Nancy Sandoval Gutiérrez, egresada del IPN y con maestría en la Universidad de Tlaxcala, cuyas filtraciones a ciertos medios de comunicación parecen tener un fin de interés personal.

Y es que esas filtraciones de Sandoval Gutiérrez produjeron la publicación hace unos días de una escandalosa nota en la que se leía que la empresa Landsteiner Pharma vendió al IMSS y luego entregó pruebas rápidas para la detección de antígenos del virus SARS-CoV-2 que arrojan falsos positivos entre las derechohabientes.

Landsteiner Pharma que es una empresa seria ya reconoció que, efectivamente, se detectaron 18 fallas en 5 lotes, lo que es mínimo pues representa apenas el 0.01% de los ¡2 millones 500 mil pruebas! Que el IMSS adquirió y la empresa entregó en todo el país.

Sí. 18 fallas en un universo de 2 millones y medio de pruebas que, además, fueron evaluadas técnicamente por el INDRE, por la estadounidense FDA y aún por la CE europea.

¿Por qué, entonces, el descrédito?

La maestra Nancy Sandoval Gutiérrez es sólo encargada del despacho de la Coordinación de Calidad del IMSS.

Y está en puerta una nueva convocatoria para que el Instituto adquiera las pruebas rápidas para la detección de antígenos del virus SARS-CoV-2.

Y lo que es público, pues consta en su curriculum vitae que puede consultarse en la internet, es que antes de trabajar en el Seguro Social ella se desempeñó en un laboratorio privado que produce –fíjese usted ¡qué casualidad!– agentes de diagnóstico… como los que ella ha descalificado y que, repito, tienen la calificación técnica aprobatoria de las agencias de mayor prestigio mundial, lo mismo que del INDRE de nuestro país.

Micsa, es el laboratorio al que aparentemente quieren favorecer los fruncionarios menores del IMSS de las áreas de Adquisiciones y Calidad.

¿Hará falta que AMLO se radicalice en el Seguro Social?

Indicios

Por todo el orbe se han conocido casos de personajes que se niegan a observar y poner en práctica las medidas profilácticas que les protejan de contraer el virus del también llamado Covid-19: uso de cubrebocas, sana distancia de al menos un par de metros en lugares cerrados, ventilación de áreas, etcétera. Uno de esos personajes ha sido el señor Andrés Manuel López Obrador quien usa el cubrebocas sólo cuando viaja en avión comercial, porque si no lo hiciera le prohibirían abordar el aparato, y cuando ha viajado al extranjero y entonces sí obedece las normas imperantes, como lo hace casi cualquier mexicano que cruza las fronteras y, sólo así, respeta los señalamientos de todo orden. No usar cubrebocas ya le ha traído consecuencias. Dos contagios, dos. Del actual por el que atraviesa el escribidor desea que sea leve y que se recupere a cabalidad a la brevedad posible. * * * Por cierto que el boletín de prensa de la Presidencia de la República en el que se da a conocer la enfermedad del titular del Ejecutivo trae fecha del 10 de enero ¡de 2021! Hace falta más cuidado en lo que esa dependencia de Comunicación Social hace y no en lo que los demás publican o no publican. * * * Y en ese tema: ha recibido un sinfín de críticas el video con consejos nutricionales para evitar el contagio que difundió el vocero Jesús Ramírez Cuevas difundió en su cuenta del pájaro azul. Hubo quien afirmara que prefería ver un viejo capítulo de Cachirulo a ese bodrio. Y uno más que preguntó si la productora del videíto es propiedad del jefe de la señorita que aún no sabe leer. * * * Y por hoy es todo. Le agradezco la lectura de estas líneas y, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

