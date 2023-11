“Recursos humanos” se estrena en cines el 16 de noviembre

noviembre 13, 2023

El próximo 16 de noviembre el universo del mundo laboral mostrará su cara sarcástica con el estreno en cines de Recursos Humanos, la sexta película del director mexicano Jesús Magaña. Una comedia de humor negro que te hará reflexionar sobre el hecho de que tu trabajo y compañeros de oficina no son tan malos como creías. Esta producción méxico-argentina, a cargo de Prisma Cine y Sobrevivientes Film, llegará a la cartelera de manera oficial bajo el sello de Cinépolis Distribución. Gafetes vemos, toxicidades no sabemos.

Gabriel Lynch, un sombrío supervisor de la división de impresiones acaba de solicitar el puesto de gerente. Pero sus sueños se verán frustrados cuando el puesto que creía suyo, es robado por Constantino – un junior cuya única gracia, es ser el hijo de alguien importante dentro de la compañía. A partir de este momento, Gabriel dejará de ser un oficinista más, para ejecutar una venganza que cambiará el destino de todos para siempre.

Filmada en Ciudad Córdoba, Argentina, este es un retrato del combate silencioso por escalar en la voraz jerarquía de mando, en donde los conflictos de interés, la manipulación, la mentira y el descaro serán piezas drásticas en este juego.

Jesús Magaña, conocido por sus anteriores proyectos Sobreviviente (2003), Eros una vez María (2006), Abolición de la propiedad (2011), Alicia en el país de María (2014) y El Alien y yo (2016), trae nuevamente a la pantalla grande una sobresaliente obra de la literatura latinoamericana, esta vez, basada en la novela “Recursos Humanos”, del escritor mexicano Antonio Ortuño y publicada en 2007 por editorial Planeta.

La película fue filmada en blanco y negro, ya que recrea poéticamente la monotonía, la homogeneidad y el recurrente fastidio del trabajo en oficina, hasta llegar a un caos que traspasa los mails corporativos, las juntas conciliadoras y los memorandum informativos, prueba de la fátidica mecánica laboral contemporánea que reduce a los individuos a números de empleado prescindibles y reemplazables.

Una satírica rebelión que cuestiona a la burocracia producida por Jesús Magaña y Candy Alvarado, que es protagonizada por los mexicanos Pedro de Tavira (Juana Inés, 2016), Daniel Tovar (Mirreyes vs Godínez, 2019), y Giuseppe Gamba (Cindy la regia, 2020) junto a las actrices argentinas Cecilia Ponce (Macho, 2016) y Juana Viale (Las viudas de los jueves, 2009).

Recursos Humanos tuvo su estreno nacional el pasado mes de octubre dentro del marco del 21° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), como proyecto fuera de competencia. Ahora, esta película de 92 minutos se alista para su estreno en complejos de toda la República Mexicana de la mano de Cinépolis Distribución.

Divertida, dura e implacable sátira, Recursos humanos (Seix Barral), escrita en 2007 por Antonio Ortuño, retrata la ambición, los golpes bajos, los desquites, los privilegios de clase, el sexo y las disputas más mezquinas sirven para entender el chismoso mundo de las oficinas como todo un microcosmos de las pasiones humanas.

El texto fue finalista del Premio Herralde de Novela y ha sido traducido al italiano. Sobre el autor, la crítica ha dicho «Antonio Ortuño es un escritor muy sólido. En todas las dimensiones del adjetivo. Pese a la ironía incesante —en parte gracias a ella—, hay solidez en esa voz, por momentos musical, que nunca le tiembla […]», The New York Times; por su parte, Le Monde escribió: «El espíritu punk y contestatario no excluye ni una sólida cultura ni el dominio del gesto literario: Antonio Ortuño lo ha demostrado».