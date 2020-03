Redmi Note 9 con cuatro cámaras llegará este mismo mes

México/FW. Apenas seis meses han pasado desde la llegada de los Redmi Note 8 y Note 8 Pro, y aún menos desde su llegada a México, pero Xiaomi ya está preparando la llegada de los sucesores de la familia Redmi Note. Y de hecho llegarán este mes de marzo.

Manu Kumar Jain, vicepresidente de Xiaomi, ha revelado en Twitter la fecha de presentación del Redmi Note 9. Sorpresivamente el evento será en poco menos de dos semanas, el 12 de marzo.

Además de la fecha, la imagen promocional revela que el Redmi Note 9 llegará con cuatro cámaras traseras.

De hecho este aspecto es uno de los principales del smartphone, como resaltan el propio Manu y el hashtag #ProCamerasMaxPerformance. Lamentablemente no se conocen detalles técnicos ni estéticos del dispositivo, pero se espera una apuesta similar a anteriores dispositivos de la familia, dirigidos a la gama media-alta.

Behold the answer to the most awaited question of 2020. Yes, the next #RedmiNote launches on March 12! 😎



Brace yourselves because #ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you've ever seen before! 👊



RT with #ILoveRedmiNote to share this EPIC moment.#Xiaomi ❤️️ pic.twitter.com/NDwPjW9Wwh