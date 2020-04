Redmi Note 9S llega a México sin distribución oficial, pero con garantía

abril 3, 2020

México/FW. Poco más de una semana ha pasado desde la presentación oficial del Redmi Note 9S, la versión internacional del Redmi Note 9 Pro exclusivo de China, y ya se hizo camino a nuestro país. Sí, el Redmi Note 9S ha llegado a México, pero con un detalle a tener en cuenta.

El Redmi Note 9S llega a México con un precio de 5,999 pesos, “rebajado” de 6,999 pesos, de la mano de la tienda en línea doto. Entonces, el detalle está en que su distribución no es oficial de Xiaomi. No obstante, la tienda ofrece garantía de 12 meses contra defectos de fábrica, así que por esa parte no habría problema en caso de ser necesario algún cambio.

Entrando en materia, del Redmi Note 9S ya hemos hablado a detalle, resaltando el importante cambio estético que representa en los dispositivos de Xiaomi. Respecto a especificaciones técnicas.

Foto: Web

El detalle a tener en cuenta es que el Redmi Note 9S que doto trae a México es única versión con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, disponible en colores gris interestelar y azul aurora.

Finalmente, no es la primera vez que doto se adelanta a Xiaomi en la distribución de un dispositivo en México, e incluso lo ha hecho con otras compañías. El punto es que ahora Xiaomi tiene, una vez más, el precedente de doto para traer al país oficialmente su más reciente smartphone para atacar la gama media, el segmento más competido actualmente.