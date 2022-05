Reducción de peaje en el libramiento de Perote, mejorara la vialidad de Lázaro Cárdenas: SIOP

mayo 6, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. Reducir el costo de la cuota de peaje en el libramiento Perote podría ayudar a mejorar la vialidad de la avenida Lázaro Cárdenas, señaló el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez.

Si bien, señaló que se platicó con la concesionaria COPEXA el diálogo se quedó estancado, pero ahora lo retomó el secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.

“La idea es que se bajen un poco el costo de la caseta, porque está bastante caro y cada vez es más complicado que la gente use esa ruta y aparte afecta a nosotros por agarran a Circunvalación como paso y afecta mucho la vialidad (…), lo que afecta es el estado de la calle, por eso queremos que se ajuste”.

Coincidió con Lima Franco en el sentido que es un tema que no depende directamente del Gobierno del Estado si no de la concesionaria, pues ellos tienen plazos y cuotas para recuperar su inversión, por lo que se verá la manera de ver qué se puede hacer para que se baje.

Por otra parte, Hernández Gutiérrez señaló que se trabajará en coordinación con el ayuntamiento de Xalapa para mejorar el pavimento sobre la avenida Lázaro Cárdenas, por lo que las autoridades locales se encargarán de demoler y quitar el concreto mientras que las autoridades de la SIOP echará el concreto hidráulico.

“A finales de mes, a más tardar en junio estaremos iniciando los trabajos en coordinación con el Ayuntamiento de Xalapa”, finalizó.