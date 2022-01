Reestructuremos

enero 26, 2022

La famosa bursatilización, aquella que vendió Fidel Herrera Beltrán, como si fuera la panacea universal al Nirvana, hoy por hoy resulta peor que una maldición y es que la burzatilización que negoció Herrera Beltrán, con la finalidad de asegurar un futuro uy holgado y próspero de todos sus descendientes, caducará el día que lo dinosaurios resuciten, o Jesús de Nazaret vuelva a la tierra o mejor aún, el día que todos los políticos mexicanos sean honestos, o sea jamás nunca.

Aún recuerdo como Herrera Beltrán, anduvo en gira para convencer a todos los ayuntamientos, para que bursatilizaran y así robar como los verdaderos y únicos grandes, dejando colgados a generaciones de veracruzanos, que cual enfermos de síndrome de Estocolmo, hoy hasta lo extrañan, ¡Imagínense lo que hemos tenido después de él!.

Con Javier Duarte de Ochoa, padecimos los estragos de la deuda aquella y además las ladronerías del delincuente cordobés, con él hubo no sé cuantas reestructuras, que seguramente generaron recursos que fueron a dar directamente a los bolsillos del tipludo reo, ya que seguramente debe haberle pedido cuantiosos moches a los despachos que hicieron las reestructuras; si no es que él mismo, creó el despacho y el mismo cobró la reestructura.

Con Miguel Ángel Yunes Linares, la misma historia mis chulos, aún recuerdo el video ese horroroso, en donde salía Yunes Linares hablando del apocalipsis, asustando a más de uno, la cantaleta era que si el Congreso Local no se doblegaba y le autorizaba reestructurar, llegarían las plagas apocalípticas a Veracruz; seguramente aquel billo producto de la reestructura, fue a parar a la campaña fallida del infante Yunes Márquez.

Hoy de un modo muy original, el joven titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, a tres años de gobierno morenista, recurre al mismo mecanismo, he de reconocer que una reestructura mitad de la administración cuatroteísta, es mucho más mesurada e incluso hasta necesaria, hoy el titular de la SEFIPLAN ha dicho, que buscará a los nuevos cabildos de los 212 municipios entrantes, para reestructurar la deuda aquella, ya que hoy día, los ayuntamientos deben más, que en aquellos años felices de Herrera Beltrán.

Ya encarrerado ayer, Lima Franco ha dicho que el Congreso Estatal, ha facultado a los 212 municipios de la entidad, a que gestionen y contraten créditos, con cualquier del Sistema Financiero Mexicano, ya que esto les permitirá realizar las obras y acciones que demanda la población.

Así que alcalde, alcaldesa querida date como magnate.

Cosas de la vida y menudencias

Por fin, se fue de la Dirección del Area Económico Administrativa de la Universidad Veracruzana, Arturo Bocardo Valle, quien deja un desastre en las facultades a su cargo, con aulas vacías y esperanzas rotas ¡Enhorabuena gente!.

Largas las filas en las Farmacias del Ahorro, al menos en la ciudad de Xalapa, para hacerse la prueba del COVID y largas también están las filas, en el Instituto Mexicano del Seguro Social para tramitar la incapacidad por COVID, por tanto creo yo que colapsado está en estos momentos, cualquier sistema de salud del mundo, no moriremos seguramente, pero de que hay un desmán, lo hay.

Así las cosas mis hermosos, nos leemos mañana.

Comente politicaenrosa@outlook.com entérate www.lapoliticaenrosa.com y sígueme en mis redes sociales @elsbeth_lenz