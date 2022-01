REFERENCIAS A LA DEUDA￼

enero 31, 2022

La deuda representa el saldo de un crédito contratado; ¿pero que es el crédito?; palabra de origen latín: creditum, que se traduce en “cosa confiada”, es creer en la voluntad de pago, generalmente vinculada al dinero o al valor de las cosas.

El crédito es tan antiguo como la humanidad, el orden se dá con los romanos que desarrollaron esta acción, para lo cual daban dinero a cambio de intereses, con ello el valor al crédito fue el interés; esquema que a la fecha persiste.

Practica de reyes, príncipes y estadistas ha sido la de obtener préstamos para financiar sus guerras; los reyes católicos, Felipe el Hermoso, hasta Carlos V fueron grandes usuarios.

En la edad media todos los reinos y países de Europa existían asentamientos judíos que estaban proscritos de tener bienes principalmente la tierra, también tenían prohibido practicar el comercio, si podían tener dinero y eran los prestamistas en razón de que su religión se lo permitía, no así a los católicos y musulmanes, ellos fueron los profesionales de los intereses por lo tanto los otorgantes del crédito, caso típico la obra de William Shakespeare: “El Mercader de Venecia.

En los tiempos actuales el crédito es conocida como una operación donde una entidad financiera (acreedor), presta una cantidad monetaria a otro (deudor); quien lo recibe, a partir de este momento acepta que retornará esta cantidad en cierto tiempo fecha con una cantidad adicional llamada interés; generalmente se perfecciona con una garantía inmobiliaria, mobilaria o un intangible representante de valor.

Los gobiernos mexicanos han sido grandes tomadores de crédito, en sus tres niveles, los estados y municipios han sido usuarios desde finales del siglo pasado y lo han incrementado en los últimos años; la razón fundamental es la falta de tiene dinero para acometer sus compromisos y la gran carga de empleados que traen en sus nóminas.

El concepto de deuda representa la diferencia entre lo prestado y lo pagado, es el remanente a cierto tiempo de lo que debe el deudor de ahí la referencia; este significado tiene en parcialmente en el sector público y total en el privado, para este último el adeudo es lo que debe sea financiero o no, es decir el préstamo incluye también lo recibido por un ente diferente a una institución financiera, muchas veces no es dinero ni se paga un interés, pero se debe.

Un ejemplo; Una fábrica que produce rines, sus proveedores le envían el acero y le otorgan un crédito mercantil de 90 días, esta es una deuda, pagadera en moneda, generalmente sin interés, los créditos fiscales también constituyen una deuda, el pago al Infonavit y al IMSS o al ISSSTE son adeudos que los particulares y los entes públicos tienen que pagar.

Tratándose de administración gubernamental, la Deuda Publica es aquella contraída con instituciones financieras, la deuda subnacional solo es con Instituciones Mexicanas, así está definida la deuda publica en la norma oficial.

Por lo tanto, cuando Ud. lee el gobierno de Veracruz debe 42 mil millones de pesos, solo es una referencia al tipo de acreedor, basta con ver el estado de posición financiera “Balance” para constatarlo; la cifra que nos brinda transparencia al 30 de septiembre pasado: el estado debe 52.5 mil millones de pesos, ahí están contenidos los saldos financieros pendientes, más los pasivos de operación, reconocidos que se deben.

Nada más que esta cifra no es cierta, lo cito así por no decir real; porque es como dijera el Maestro Jaramillo; ¡Que le puedo decir!; ¿Faltan considerar algunos adeudos ciertos, pero no definidos como deuda Pública?, como los Bonos Cupón Cero, que son prestamos disfrazados, que la administración Duartista tomo para Seguridad y Desastres que importan: 3,382 millones de pesos.

Estos están dentro los fideicomisos FONAREC, que es el Fondo para desastres Naturales y PROFISE; Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad del Estado que al 30 de septiembre pasado se habían pagado solo por intereses 383 millones, productos diseñados por Banobras bajo el concepto de no deuda pública, que solo se pagan intereses en un esquema a largo plazo; al término de este se redime con el último pago al cupón.

A este, habría que considerar los pasivos contingentes derivados de juicios laborares a la fecha del informe de la cuenta pública de septiembre se identifica en 9,073 millones de pesos

Si consideramos el cobro del ISSSTE mencionado por el Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez de 12 mil millones de pesos por cuotas no enteradas, más ADEFAS (Adeudos Reconocidos de Ejercicios interiores) por 978 millones rede pesos, donde se ubican los adeudos de aportaciones a municipios, las cifras son de Deuda.

Solo con las sumas referidas de: Pasivo total al 30 de septiembre, más Saldos de los Bonos Cupón Cero, más los pasivos contingentes derivados de juicios, más el adeudo al ISSSTE, más las Adefas consideradas en el Presupuesto de Egresos 2022; llegamos a un adeudo de 78,200 millones de pesos, con esto tiene que lidiar el Gobierno de Veracruz.

No todo es malo; el estado fué el que recibió de participaciones federales en 2021 vs. las programadas: 59,507 millones de pesos, 15,664 más que las calendarizadas, un 17.9 por ciento mayor; fíjense nada mas lo que ha manejado esta administración, y le falta dinero; tienen previsto pedir más de 8 mil millones de préstamos a corto plazo para resolver los aguinaldos 2022.