Reforma a pensiones también será prioridad en el Senado

julio 22, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- Citando al exigencia de 83 de lo millonarios más ricos del mundo para que en medio de la pandemia se les cobren más impuestos, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal aprobó la inactiva de Reforma al sistema de pensiones presentado este miércoles en Palacio Nacional.

Aunque indicó que se tendrá que discutir y aprobar también por el legislativo, Monreal recordó el cómo en 1997 se celebró el actual sistema de AFOREs, pero falló, ya que el trabajador que se jubila con esta actual Ley solo recibe el 20 o 30% de lo que actualmente devenga como salario al momento de jubilarse. Enfatizó.

“El actual gobierno pudo haber bateado este problema y esperar a que estallara”, pero no lo hizo. Indicó.

Lo importantes en que el trabajador no pagará ni un solo peso más por esto, la segunda no es estarizarán los fondos de ahorro para el retiro, tercero, son nuevo los recursos que fortalecen el fondo para el retiro, cuarto, de incrementa el número de trabajadores con pensión garantizada, quinto, se garantiza el régimen de sustitución de trabajadores, se evita la negativa de pensión para sólo cotizar 750 semanas, 15 años, para tener garantizada una pensión, el patrón aumenta a 5.80%, décimo, se disminuye la ganancia de las AFORES en las comisiones, no pueden cobrar más las AFORES en México que en el resto del mundo, que es 0.7%.

También en el último de los 12 puntos de la Reforma, Monreal destacó la libertad de que las AFORES puedan invertir en más ámbitos para obtener más utilidades para los trabajadores.

Finalmente, reiteró que también la misma será prioridad del Senado.