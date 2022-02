Reforma al delito de ultrajes a la autoridad, una farsa: Anilú Ingram

febrero 27, 2022

Isabel Ortega/Xalapa, Ver. a 27 de febrero de 2022.- Anilú Ingram Vallines, diputada presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la LXVI Legislatura Local, señaló que la reforma al delito de ultrajes a la autoridad, aprobada por la mayoría morenista, es violatoria a los Derechos Humanos, una farsa.

“El dictamen que votaron a ciegas y sin el más mínimo remordimiento, no deroga el artículo, sino solo dos fracciones; es decir, fue a medias. Uno de sus principales argumentos es que el ultraje ya existía, y claro que existía, no con esta redacción y amplitud de acción como ellos lo reformaron, pero aquí es donde pregunto ¿no le prometieron al pueblo acabar con todo lo que se hizo mal en el pasado? Y ahora resulta que uno de sus principales argumentos para no derogar por completo el artículo violatorio de Derechos Humanos, es que ya existía. Háganme el favor”, consideró.

En sesión extraordinaria celebrada este domingo, la también Coordinadora del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso Local, reconoció a su compañero Marlon Ramírez Marín por la férrea defensa que hizo para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, con argumentos sólidos de Colegios de Abogados y Juristas especializados.

“Reconozco su entrega y compromiso, no firmó el dictamen, por ser abiertamente una trampa”, abundó y recordó que hoy, de acuerdo con cifras oficiales más de mil veracruzanas y veracruzanas están siendo procesados por este delito, que está por encima del derecho a la vida misma, a la libertad y coartándolos de defenderse legítimamente.

La Diputada Local expuso que estos más de mil ciudadanas y ciudadanos viven un infierno, y si no se hace algo urgente para que esto pare, todas y todos estamos en una situación de vulnerabilidad ante una autoridad que prefiere tener el papel de víctima, antes de hacer su trabajo, que es el de garantizar la seguridad pública de nuestro estado.

“Como representantes populares, servidores públicos y dedicados al oficio de la política; nuestro principal valor debe ser la lealtad a la ciudadanía veracruzana, ya que gracias a ella estamos aquí en este Honorable recinto (…) Seamos francos, este artículo 331 del Código Penal, solo le conviene a un gobierno que puede calificarse de autoritario y vengativo”, consideró.

Por último, Ingram Vallines insistió que en su calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de esta Legislatura, el dictamen aprobado dejó mucho que desear.

“Es una pena en lo que se ha convertido nuestro estado, porque es terrible temerle a quienes tienen como función protegernos, por eso les ruego compañeras y compañeros de Morena que hagan lo que su lealtad les dicta con el pueblo de Veracruz; este es un dictamen que somete a las y los veracruzanos, a los dichos y versiones de la autoridad, lo que hace a los vulnerables, más vulnerables aún”, finalizó.