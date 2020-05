Reforma electoral de Morena afectaría la gobernabilidad

mayo 8, 2020

Redacción/Xalapa. La iniciativa a la Reforma Electoral que presentó el grupo parlamentario de MORENA en el Congreso de Veracruz podría generar graves problemas de gobernabilidad, seguridad pública y políticos en el Estado, advirtió el consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla.



Durante entrevista, explicó que dicha iniciativa que podría votarse en breve en la Legislatura incluye, entre otros puntos: la utilización de tecnologías para elecciones, la consulta popular, la reducción de financiamiento a partidos políticos, así como disminuir de 4 a 3 años la administración de los presidentes municipales con posibilidad de reelección y la desaparición de consejos municipales del OPLE.



Al respecto, Alejandro Bonilla refirió que todos los puntos anteriores son importantes, pero preocupan los consejos, ya que el artículo 66 de esta iniciativa, en los incisos H, I, sólo se contemplan consejos distritales para la organización y desarrollo de las elecciones e incluso se menciona que ellos serían los encargados de realizar los cómputos de Gobernador, de Diputados y Alcaldes.



Con ello, dijo, se deja fuera a los consejos municipales, “y eso se me hace un altísimo riesgo, el desaparecer los consejos municipales para la elección 2021”.



A decir del presidente del órgano electoral, siempre ha sido respetuoso de las instituciones, por lo que en este caso no será la excepción.



“Pero yo creo que debe haber una democracia deliberativa, participativa, donde se busquen los consensos, eso es muy importante, que se consulte a todos los actores políticos”.



Bonilla reiteró que esta propuesta de iniciativa se debe consultar con los diputados de todas las fracciones, con los presidentes municipales, académicos, organizaciones civiles y por supuesto con el Organismo Electoral, por ser el árbitro y profesional en la materia.



No hubo consenso



El titular del OPLE aseveró que nadie se ha acercado para pedirles su opinión al respecto como Consejo General y ello es grave.



“No hemos tenido ninguna participación en esta iniciativa y aunque no es obligatorio que nos consulten, yo creo que si hablamos de una democracia deliberativa y en temas tan técnicos y políticos como es una Reforma Electoral, y nosotros el organismo del ramo, yo considero que mínimo hubiéramos manifestado nuestra opinión”, dijo.



Bonilla explicó que los consejos municipales son parte medular e importante para el desarrollo de una elección.



Destacó que la exposición de motivos de la misma iniciativa establece que las transformaciones sociales sólo se logran involucrando a la sociedad civil en forma sustantiva, permitiendo a los ciudadanos participar de forma directa en la toma de decisiones.



También que se deben maximizar los derechos políticos de los habitantes del Estado y asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los veracruzanos en reconocimiento de la composición y conformación intercultural.



Ademas, que hay que fortalecer y posibilitar los procedimientos de democracia directa y participación de los ciudadanos, sujeto central de la toma de decisiones colectivas y corresponsable en la construcción de políticas públicas.



“Estas son algunas de las cosas que se manifiestan en la exposición de motivos, entonces, si se habla del ciudadano como un ente central, no comprendo cuál es la razón de desaparecer los consejos municipales”, criticó Bonilla.



Problemas y nulo ahorro si desaparecen consejos



A decir del funcionario electoral, aunque desaparecer los consejos municipales implica no erogar recursos para las 212 oficinas, esto no generaría un ahorro.



“Si está razón es sólo de carácter económico, el desaparecer los consejos municipales sería un graves error, porque el ahorro sería mínimo o no habría tal, ya que los 30 consejos distritales tendrían que ser mucho más grandes, con otras instalaciones y con mayor número de personal”, dijo.



Por ello, es cuestionable reformar de esta forma con el argumento de la austeridad



Detalló que el problema también sería técnico, pues se presentarían situaciones complejas como hacer 10 o 20 cómputos municipales dentro del Consejo Distrital, además de que se atentaría contra la transparencia, ya que no se sabe cómo van a estar representados esos municipios ante los consejos distritales.



Problemas políticos



“Estoy declarando porque sería una irresponsabilidad de mi parte, como Presidente del OPLE, no manifestarme al respecto, esto podría causar problemas políticos muy fuertes”, dijo Bonilla.



Destacó que las elecciones municipales son las más importantes para el ciudadano por ser su autoridad más cercana, por lo que se convierten en las elecciones más competidas, reñidas, cerradas y efervescentes.



Por ello, hay alta participación en asistencia a las urnas, pero también en los consejos municipales, ya que ahí se cuida y resguarda el voto.



“La población quiere que ciudadanos de su municipio participen en los consejos municipales, resguarden sus paquetes electorales, que sean ellos quienes cuenten y hagan su cómputo de su municipio”, dijo.



Al no existir eso, se corre un gran riesgo, y tampoco se ha consultado a la ciudadanía o a los propios alcaldes sobre si realmente están dispuestos a que sus paquetes electorales se vayan directamente a las cabeceras distritales.



“Es sumamente complejo, en las poblaciones rurales, urbanas y semiurbanas, difícilmente van a permitir que sus paquetes electorales se vayan a otro municipio para hacer el conteo”, dijo.



Inseguridad



Bonilla aseguró que aprobar una reforma de esta magnitud sin consenso y sin análisis previo, también podría generar problemas de seguridad en el proceso electoral.



Recordó un caso en Uxpanapa, donde no se permitió él traslado de los paquetes electorales a Xalapa para un conteo de elección municipal.



“Hubo problemas postelectorales al día de la elección y cuando pretendimos traernos los paquetes electorales a Xalapa para poder salvar la elección, fue imposible”, dijo.



En aquella ocasión, secuestraron al personal y hubo hasta balaceras; con amenazas, lograron revertir un acuerdo del Consejo General para no sacar los paquetes electorales de Uxpanapa.



“Y eso fue en un solo municipio de la sierra, ahora imagínense ese problema en 212 municipios”, dijo.



El presidente del OPLE agregó que el traslado de paqueterías de cada municipio a la cabecera distrital significan en algunos casos largos trayectos que se extenderían hasta horarios nocturnos.



“Lo que se tornará complicado si las elecciones son cerradas, se puede poner álgido el asunto”.



En Veracruz, hay puntos definidos como “focos rojos” en días de elecciones, donde se han presentado actos de violencia en contra de los funcionarios electorales, secuestros, robos de urnas y coacción de voto, por lo que el traslado de paquetería electoral sería un detonante de violencia.



Ingobernabilidad



Bonilla afirmó que generar un problema político y de seguridad pública afectaría gravemente la gobernabilidad en Veracruz, por lo que reiteró que es necesario un análisis a fondo y la participación de todos los sectores para definir la reforma electoral.



“Yo considero que debe analizarse más profundamente este tema de los consejos municipales y ver si realmente es conveniente su desaparición, que no solamente se centren en el aspecto económico porque lo más barato saldría muy caro”, dijo.