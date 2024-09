Reforma judicial es necesaria pero debe ser integral: estudiantes

septiembre 6, 2024

Juan David Castilla/Xalapa. Estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) y empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) protestaron frente a Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa, contra la reforma judicial.

Más de 100 estudiantes de la Facultad de Derecho de la UV firmaron un documento donde denunciaron que la reforma que se impulsa en la actualidad no acabará con los vicios que han prevalecido en el PJF.

“Hacemos del conocimiento público de los estudiantes que firman el presente posicionamiento en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial, lo hacemos ajenos a fines políticos o de lucro, lo hacemos porque nos preocupa el camino que está tomando esta reforma judicial, que además de lo anteriormente expuesto también pone en tela de juicio nuestras carreras y el futuro de la justicia en nuestro país”.

Indicaron que la reforma judicial es necesaria a nivel nacional, pero debe ser integral, incluyendo Fiscalías y Defensorías Públicas.

“Creemos que la reforma judicial es necesaria; sin embargo, ésta debe ser una reforma integral que no solo abarca el Poder Judicial, sino que también debe tomar en cuenta a las Fiscalías y Defensorías Públicas, que son parte fundamental en la impetición de justicia para garantizar un real acceso a la justicia pronta y expedita”, increparon.

Los alumnos rechazaron el cambio constitucional al Poder Judicial por preocupaciones legítimas sobre el futuro de la justicia y criticaron intereses políticos en la representación estudiantil.

“Si el pueblo se informa, no pasa la reforma” y “el juez imparcial es de carrera judicial”, fueron algunas de las consignas que lanzaron mientras marchaban en el primer cuadro de la ciudad.

Indicaron que el consejo estudiantil de la Facultad de Derecho no se ha pronunciado contra la reforma por supuestos intereses personales como militantes de un partido político.

“Tomarán el atrevimiento de hablar en nombre de todo el alumnado y con un título que no les correspondía, a lo cual esta comunidad no puede seguir quedándose callada, con lo cual seguiremos alzando la voz, esperando no sufrir represalias por parte de las autoridades educativas”, enfatizaron.

Los quejosos recorrieron el viaducto del parque Benito Juárez y varias calles del centro de la ciudad hasta volver a Plaza Sebastián Lerdo de Tejada.