Regidor pide que ciudadanos se apeguen a las medidas implementadas por los comercios

septiembre 18, 2020

Regina Montes. Xalapa. El regidor titular de la comisión edilicia de Comercio Francisco González Villagómez consideró que si la ciudadanía no pone la parte que le corresponde, las medidas sanitarias implementadas en los comercios de la ciudad no van a funcionar.



Expuso que cuando se aplica la ley seca mucha población se queja porque no asume la parte de responsabilidad que le corresponde.



“La idea es que no haya una constante movilidad, que no se propague el virus, que no haya aglomeraciones, es lo que se pretende”, dijo.



Reiteró que por más que el gobierno implementa medidas y el comercio se esfuerce por seguir las medidas, no se va a lograr sin el apoyo de la población.



“De verdad xalapeños, necesitamos que ustedes pongan de su parte y cuando vayan a un tianguis no vayan con toda la familia, que no vayan adultos mayores, que se cuiden y si quieren tomarse una cerveza lo pueden hacer, pero cuidando la sana distancia”, añadió.



El edil refirió que estos momentos se deben evitar las aglomeraciones y asumir la responsabilidad que a cada uno le corresponde, “y juntos, gobierno, comercio, ciudadanos, luchemos por esta situación, vamos a pasar esta pandemia de la mejor manera, estando en casa”.