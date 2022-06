Regidora de Misantla continúa invitando a diagnóstico de Papanicolaou

junio 15, 2022

Arquímedes González/El Demócrata. Con buena respuesta, se ha tenido la campaña permanente que emprendió Aracely Guadalupe Pérez Roa, Regidora Séptima del Ayuntamiento de Misantla, al brindar a las mujeres misantecas, la oportunidad de detectar a tiempo un posible caso de cáncer de cuello uterino.

El cáncer de cuello uterino en el estado de Veracruz, es preocupante según las estadísticas debido a la mortandad que prevalece, donde muchos de los casos son detenidos a tiempo cuando son tratados a tiempo, para ello es necesaria la revisión periódica con especialistas, y con ello evitar que las mujeres, en este caso las misantecas, sean estadísticas por problemas oncológicos y desenlaces fatales.

“Seguimos trabajando por esos derechos de las mujeres, la salud pública que debe de ser privilegiada para los sectores más vulnerables, en este caso seguimos dando continuidad para que las mujeres misantecas, que cuentan con actividad sexual puedan realizarse el Papanicolau, y de esta forma descartar anormalidades en su cuello uterino, previniendo mas que todo pueda tener cáncer, quizás se puede escuchar muy duro, pero es una realidad que ninguna mujer está a salvo de esto, por eso seguimos invitando a que nos visten y poder apoyarlas”, indicó.

Pérez Roa, destacó que en su primera convocatoria se atendieron al menos 15 pacientes, atendidas por especialistas, pero en esta ocasión “ahora vamos a tratar de aumentar la cifra a 40, como te comentaba, esta es una campaña de Papanicolau que la queremos tener de manera permanente, estamos aquí para apoyar a la sociedad, tenemos un trabajo que parte de la población desconoce al no acercarse a nosotros, invitamos a las mujeres jóvenes y adultas con una vida sexual activa a que aprovechen esta oportunidad de vida, así la llamo, es para beneficio de su salud”.

¿Qué requisito deben de presentar?, “mira el requisito más difícil, es que se presenten, te explico, estamos aún en un municipio que, sin ofender a nadie, aun no se puede erradicar el machismo, si uno como mujer da el primer paso, que es para un beneficio personal y no de reto o enfrentamiento, las cosas saldrán bien, una vez estando en este despacho, dialogamos, conversamos, sembramos la confianza que se debe tener de mujer a mujer, y concluimos con darle su vale, para que pueda acudir a su examen, me preguntabas el costo, no tiene costo, desde el inicio de este trabajo que me encomendaron, manifesté que estoy para servir a Misantla, no vemos colores políticos, credo religioso, color de piel, estatus social, somos Misantla uno solo y así quiero seguir caminando y trabajando”, dijo.