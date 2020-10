Regidora Panista llama a sus homólogos a ser respetuosos

octubre 5, 2020

Regina Montes. Xalapa. La regidora Ana María Córdoba Hernández hizo un llamado a sus homólogos para ser respetuosos dentro del trabajo en las sesiones de cabildo y evitar expresiones ofensivas.

Lo anterior, luego de que la regidora Consuelo Ocampo Cano expresara «ya va joder» refiriéndose a su participación en una sesión virtual de cabildo.

«Me apena mucho que eso suceda, sobre todo en el cabildo, creo que es cuando se tiene que tener más respeto a todos, independientemente de tu forma de creer, de pensar porque creo que es el lugar donde podemos exigir las cosas», dijo.

La edil consideró que la actitud de la regidora Consuelo Ocampo Cano es ofensiva para cualquier persona por lo que no se puede permitir que sigan ocurriendo casos así.

«Creo que no es la expresión, no es la forma de proceder, a lo mejor no esté de acuerdo con lo que yo opino, con lo que yo pregunto porque además cuestiono temas que tienen que ver con el recurso», añadió.

Expuso que siempre debe existir espero ante los ediles aunque sus ideas no coincidan.

«Se me hace una total falta de respeto ante cualquier persona, me sucedió a mi pero imagínate cuántas veces hemos hablado todos los compañeros y a lo mejor esa sea la expresión» , abundó.