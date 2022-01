Regidoras de Soledad de Doblado denuncian atropellos de alcaldesa

enero 18, 2022

Eda Sentíes/Veracruz.- Dos de los tres regidores que conforman el cabildo del municipio de Soledad de Doblado denunciaron irregularidades y bloqueos por parte de la alcaldesa, Arantxa Zamitiz Sosa, y el síndico para poder llevar a cabo su labor de acuerdo a las comisiones que tienen a su cargo.

Las regidoras Marisela García Ramos y Fátima Yajaira Sosa, la primera de extracción priista y Morenista respectivamente, manifestaron que se han violado sus derechos como ediles desde no poder elegir sus comisiones hasta imponer a trabajadores de confianza bajo su cargo, al mismo tiempo que se les han negado los recursos necesarios para atender las peticiones de la ciudadanía en cuanto a alumbrado público y otras demandas.

Además, señalaron que se impuso el cobro de la recolección de basura en el municipio, cuando nunca se había hecho este cobro a la ciudadanía.

“Se nos han negado mucha de las cosas que pedimos para poder llevar a cabo nuestro trabajo, no se nos permiten vehículos, viáticos que son algo importante y hasta ahora el sueldo no ha sido pagado, ni siquiera sabemos cuánto vamos a ganar (…) he tenido muchas solicitudes que no se han podido atender. Ahora nos encontramos en una situación en la que la alcaldesa y el síndico y la regidora primera aprobaron que se cobrara la basura, eso nunca se había cobrado y mucha gente se está quejando porque es un cobro excesivo y entendemos que por pandemia muchos no cuentan con los recursos para comer ni en el día”, dijo.

Las ediles pidieron al Congreso del Estado, al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la misma alcaldesa dejar a un lado las diferencias partidistas y trabajar en conjunto para lograr sacar adelante al municipio y resolver los problemas de la población.