Regidores de la ciudad piden sesionar desde casa; suspenden sesión del día de hoy

junio 30, 2020

Regina Montes. Xalapa. La sesión ordinaria de cabildo programada para este martes se suspendió por falta de quorum. A decir del regidor Pedro Alvarado Hernández, en su caso envió un escrito para justificar su inasistencia ya que consideró que no cuentan con las medidas necesarias de prevención para evitar el contagio por Covid-19.



“Tan no contamos con las medidas necesarias que hay un compañero del cuerpo edilicio que hace unos días comunicó a la sociedad que había dado positivo a Covid-19”, dijo.



Refirió que, aunque de manera informal, habían solicitado que se pudiera cambiar la sede de las sesiones como lo han hecho otros ayuntamientos, a lugares más amplios y donde se tuviera una distancia amplia entre ediles y mayor ventilación.



“Pero no fue así, seguimos ahí en el área de cabildo que es un espacio como lo conocen, cerrado, tiene algunas ventanas pero por el ruido las mantienen cerradas porque si las abren no se escucha lo que están hablando adentro los ediles, somos 15 ediles, el secretario, la asistencia técnica del secretario, el área de comunicación social, directores del ayuntamiento, entonces hay momento que se congregan ahí 25 o 30 personas, en un lugar cerrado donde no tenemos la distancia adecuada y eso desde mi punto de vista no es adecuado”, dijo.



Refirió que la semana pasada durante la sesión extraordinaria del consejo municipal de Protección Civil, que se realizó en sala de cabildo, se congregaron cerca de 50 personas y por esa razón en esta ocasión decidió no asistir.



“Y derivado de la constante presión que hacemos algunos compañeros ediles estaba en el orden del día aprobar las sesiones de manera virtual, nosotros esperaremos o por lo menos un servidor esperará que el secretario nos pueda dar esta información que sea oficial y esperamos que cuando vuelvan a convocar se cumpla con estas características de prevención”, añadió.