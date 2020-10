Regidores desconocen proyecto para construir tanques de almacenamiento

octubre 30, 2020

Regina Montes. Xalapa. La regidora perredista Luiza Bernal Velázquez acusó que no se presentó al cabildo el proyecto para construir cuatro tanques, que según el gobierno municipal permitirán compensar el tandeo en las colonias más pobres del municipio, y por lo que se solicitó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) un adelanto de 37 millones de pesos.

Recordó que el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero se duele porque Banobras no le autorizó un crédito, pero dijo que es lamentable que el edil no escuche al cabildo como un órgano colegiado por lo que no alcanza los consensos necesarios.

“Además, es altamente probable que por su historial el banco no le haya tenido confianza y pudiera caer en subejercicio y nuevamente devolver el recurso en perjuicio de los xalapeños porque es evidente que el ejercicio fiscal 2020 está por concluir”, añadió.

A su decir, el banco le exige un requisito formal que era perfectamente alcanzable y que ha minimizado en toda la administración municipal que es alcanzar la mayoría de votos.

“Pero que no mienta Hipólito Rodríguez, en sesión de cabildo del 15 de octubre jamás presentó ningún proyecto claro y específico para ejecutarse con dicho recurso, si realmente le preocupa atender a las colonias populares, como regidora del ayuntamiento de Xalapa y por enésima ocasión le exhorto y le exijo que supervise a las áreas responsables para agilizar la conclusión de las obras atrasadas y que se encuentran programas para realizarse en este presente ejercicio fiscal 2020”, añadió.