Regidores priistas reciben capacitación en materia de violencia política en razón de género

febrero 11, 2023

Ariadna García/Xalapa, Ver. Este sábado se llevó a cabo una reunión de trabajado de regidores priistas del estado de Veracruz en la que tuvieron una capacitación en materia de violencia política en razón de género por parte de la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral Marisol Delgadillo.

“Cuando iniciamos nuestra gestión, decidimos organizarnos en una coordinación estatal, una coordinación en la zona norte, centro y sur y yo tango la oportunidad de ser electo por mis compañeras y compañeros como su representante a nivel estatal y esta reunión es para seguir capacitándonos, por eso hoy nos acompaña la consejera presidenta del OPLE Marisol Delgadillo con una capacitación en materia de violencia política de género y responsabilidad para los servidores públicos”, dijo el regidor del Ayuntamiento de Xalapa, Carlos Rugerio Martínez

Señaló que también tendrán una reunión de trabajo donde expondrán sus experiencias en cada uno de los municipios.

Precisó que actualmente son 62 regidores priistas en el estado de municipios como Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán, Tatahuicapan, Xico, Perote, Orizaba, Córdoba.

“La gran mayoría somos regidores de oposición, como en todo, hay municipios donde hay un dialogo permanente con las autoridades municipales, con los presidentes municipales donde hay debate también y hay otros donde lamentablemente se cierran las puertas, no se prestan al dialogo y esto es principalmente lo que les preocupa a los regidores que no les dejen trabajar, que nos los dejen apoyar porque una vez que acaba el proceso electoral todos somos servidores públicos tomando protesta y todos buscamos lo mejor para nuestros ciudadanos”.

En ese sentido, reveló que regidores priistas se han visto impedidos para realizar su trabajo en algunos municipios donde son oposición como es el caso de Minatitlán e Ixtaczoquitlán.

“Tenemos el claro ejemplo en Ixtaczoquitlán donde varias veces, no solo nuestro regidor priista sino todos los regidores incluyendo los de Morena han señalado al presidente municipal por varios actos, no escuchar a sus regidores, no tener voluntad de construir y gobernador con todos, también nuestro regidor de Minatitlán ha estado al pendiente de las decisiones de la presidenta municipal, son los que más podemos resaltar”.

Incluso dijo que ha habido quejas ante el Congreso Local por el actuar de los presidentes municipales.