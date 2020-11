Registra EU récord en participación y votación por correo

noviembre 5, 2020

Organismos civiles de Estados Unidos, como WOLA, señalaron la importancia fortalecer el estado de derecho y la democracia, “luego de una temporada electoral con números récord en participación y votación por correo, y mientras millones de votos terminan de ser contados en estados clave, nos unimos a organizaciones de la sociedad civil en su llamado a que se realice un conteo de votos preciso, deliberado, y oportuno; libre de interrupciones, violencia y presión política”.

Los organismos civiles señalaron que “de forma alarmante, el presidente Donald Trump ha declarado una victoria prematura esta mañana en la Casa Blanca. Y a su paso ha intentado desacreditar la validez de los votos aún no contados. Es crítico para la democracia estadounidense que líderes políticos, tanto republicanos como demócratas e independientes de todos los niveles, rechacen esta narrativa. No son los políticos quienes tienen la potestad para elegir el desenlace de una elección, sino el público”.

Al respecto WOLA señaló que “proteger la integridad de nuestra democracia y proceso electoral es crítico en una época durante la cual el sistema político estadounidense enfrenta retos al ejercicio de la participación imparcial en las elecciones. El progreso logrado por comunidades negras y latinas durante décadas para superar su exclusión del proceso electoral ha sido desafiado en los últimos años por campañas sistemáticas, enfocadas en la purga de registros de votantes y en la imposición de restricciones al voto. A pesar de estos desafíos, estas comunidades han salido a votar en números históricos para hacer escuchar sus voces”.

Y concluye: “este es un momento crucial para la democracia en los Estados Unidos, el cual tendrá repercusiones a través del hemisferio occidental y alrededor del mundo. La voluntad del pueblo—ya sea la reelección del Presidente Trump o la elección de Joe Biden—debe ser respetada”.

Descartan analistas financieros un nuevo recorte de las tasas bancarias.

En México, la inflación se mantiene por arriba del 4.0% y apunta a que Banxico ya no bajará la tasa de nuevo; “el espacio para seguir recortando es prácticamente nulo”, consideraron analistas de INVEX. El comportamiento de los mercados de capitales fue nuevamente negativo durante octubre, con la aversión al riesgo ante nuevos brotes de COVID-19 que implican nuevas restricciones a la movilidad y amenazan a la incipiente recuperación económica. Además, la falta de un esperado estímulo fiscal en EU borró en las últimas jornadas de operación del mes las ganancias que lograban algunos índices como el S&P 500. En este contexto, el referente mexicano S&PBMV IPC no pudo sostener los niveles de 38,000 unidades que por momentos llegó a tocar. La recuperación económica durante el tercer trimestre fue dispar. El rebote más fuerte ocurrió en países donde se implementaron estímulos fiscales y monetarios importantes. La recuperación fue más moderada en economías donde estos estímulos resultaron insuficientes. La política monetaria por parte de la Reserva Federal (FED) de expansión monetaria continuará. Las tasas de largo plazo se han movido hacia arriba ante la expectativa de un paquete de estímulo fiscal que presionaría las finanzas públicas. En México, la inflación se mantiene por arriba del 4.0% y apunta a que Banxico ya no bajará la tasa de nuevo, el espacio para seguir recortando es prácticamente nulo.

Apoyo entre restaurantes: Burger King pide a su clientela que también vayan a McDonald’s.

El apoyo entre los restaurantes en esta época de confinamiento, va en serio. Ayer nos enteramos el posicionamiento de Burger King México sobre el movimiento para apoyar a la industria restaurantera, por parte de Guillermo Hermosillo, Director de Burger King México. El 2 de noviembre Burger King en Inglaterra publicó en sus redes sociales una invitación a sus clientes para consumir alimentos de McDonald’s y de otras marcas tanto globales, como locales de comida rápida y no tan rápida. Esto como un gesto de unión para apoyar a la industria restaurantera que ha sido severamente afectada por los efectos de la actual pandemia. Al respecto, “Burger King como parte de Restaurant Brands International, una de las empresas de restaurantes de servicio rápido más grandes del mundo, comprometidos con nuestro valor principal de HACER SIEMPRE LO CORRECTO, tomamos la decisión de crear una campaña para apoyar globalmente a la industria restaurantera que ha sido afectada por la actual contingencia. Iniciamos este esfuerzo el pasado 2 de noviembre en Inglaterra, debido a las restricciones que se han implementado recientemente por el repunte de casos, pero sabemos que esta iniciativa es útil para cada uno de los 100 países en los que tenemos presencia. Reiteramos la petición que hemos hecho a nuestros invitados en todo el mundo y a quienes son amantes de la comida deliciosa, a que todos unidos ayudemos a la industria restaurantera que ahora necesita de todo su apoyo” .

Doctorado Honoris Causa al Arq. Agustín Hernández Navarro.

La Universidad Anáhuac México entregó el Doctorado Honoris Causa al Arq. Agustín Hernández Navarro, en reconocimiento a sus altos merecimientos y a su compromiso con los valores humanos y por su innovadora contribución a la arquitectura moderna mexicana.

-Actualmente, el Arq. Hernández Navarro, es el último representante de los grandes arquitectos mexicanos del siglo XX. Sus obras tienen su huella a través de elementos prehispánicos que hacen de sus proyectos un compromiso real con el país y su historia. Un ejemplo de ello, es el Heroico Colegio Militar, pues para su creación se inspiró en las zonas arqueológicas de Monte Albán, Oaxaca, y Teotihuacán. Recibió el Premio Nacional de las Artes en 2004 y el Premio Nacional de Arquitectura en 1999.

