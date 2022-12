Registro Civil de Xalapa tiene lista de “nombres raros” de este año

diciembre 21, 2022



Ariadna García/Xalapa, Ver.- Ainhoa, Gilgamels, Dameli, Balam Itzae, Daleyza, Evalexa, Murat Kadir, Hassan Edier, Macgyver, Bjorn son parte de la lista de nombres «raros» de este año de la Oficialía del Registro Civil de Xalapa, de acuerdo con su titular José Luis Martínez Corona.

En entrevista señaló que, con el mundial de fútbol, no hubo registro de nombres de jugadores extranjeros, pues suele darse más con los locales.

«Sí llevamos una lista de nombres raros, pero aún con el mundial no hay nombres de futbolistas ahorita», dijo.

Señaló que se han dado registros de nombres de futbolistas locales de la liga mexicana «pero extranjeros no, afortunadamente no».

«Sí hemos tenido cuidado con algunos nombres, sobre todo extranjeros que se han puesto de moda y sobre todo porque la gente no sabe la redacción correcta, ni la pronunciación y evitar que esto le genere bullying a futuro a los niños».

Agregó que, de manera respetuosa, a los padres y madres se les comenta que si bien ellos tienen la libertad de elegir el nombre que mejor consideren para sus hijas e hijos, que sí tomen en cuenta el origen del nombre.

«Porque a veces no saben exactamente cómo escribirlo y eso genera problemas en dependencias, en escuelas a futuro, luego por la contrariedad de que tú dices tu nombre y lo escriben de la manera correcta y es de una manera diferente».

Insistió en que se trata de una recomendación y se les orienta hasta «googleando» y enseñándoles el significado cuando tienen alguna duda, «pero siempre muy respetuosos, se asienta el que los papás eligen».