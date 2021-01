Registro de precandidatos de Fuerza por México

enero 19, 2021

Fuerza por México, el partido de Pedro Haces y que liderea en Veracruz, Tato Vega, dará inicio al registro de precandidatos del 21 al 24 de enero; esto lo anunció el joven dirigente, luego de cumplir el día de ayer, con los requisitos del Organismo Público Local Electoral; muy temprano y perfectamente acicalado, el joven dirigente se presentó en el OPLE, a entregar las convocatorias para el proceso de selección de candidatos, para los 212 ayuntamientos, diputados locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.



La convocatoria y los requisitos, podrán consultarlo en el sitio web del partido, así que mis hermosos, si ustedes están interesados y se creen con los atributos, dense con todo, para participar en el proceso interno de esta nueva fuerza política, que busca reivindicar el servicio público y renovar los modos anacrónicos de hacer política; entro otros requisitos, los aspirantes deberán presentar su declaración 3 de 3, para el combate de la violencia política en contra de las mujeres, ya que Fuerza por México tiene como una de sus prioridades, combatir frontalmente cualquier tipo de violencia.



Fuerza por México se presenta como el partido de los jóvenes y las mujeres, de los trabajadores, de la diversidad y que representa a todos los grupos sociales, que no han encontrado respuesta en los partidos tradicionales; así que si a ustedes no les gustan los gobiernos que hemos tenido, pues participen en el proceso interno e involúcrense, en una de esas hasta ustedes podrían hacer todo lo que nuestros políticos hasta ahora, no han hecho.



Encartan a Ricardo Ahued



Nuevos modos de hacer política, en otros tiempos una declaración por aquí y una respuesta por allá, los diputados no hubieran ido a decir ni esta boca es mía a la Parroquia de Toño Ballesteros, hubiera salido Ricardo Ahued como quinceañera arriba de su columpio, con aire de inocencia diciendo ¿Acaso me hablan?, pero eso era antes, ahora nada es predecible, las señales no existen o no son interpretadas y al final pasará lo más inesperado, porque eso sí tiene el MORENA con ellos jamás perderemos nuestra capacidad de asombro.



Hace dos días, sobre la mesa estaba la candidatura segura de doña Dorheny García a la alcaldía, hoy ella misma ha encartado a Ricardo Ahued, quien desde hace mucho tiempo dijo que no, habrá que ver si en una de esas no cuela Gonzalo Vicencio a Elizabeth Morales y les sale peor a los xalapeños.

Otro que podría llegar sería Ernesto Pérez Astorga, habrá que ver a quién postula la oposición; la realidad es que al MORENA como partido le convendría jugársela con un candidato emanado de las filas de la militancia morenista.



Cosas de la vida y menudencias



Que dice Michelle Servín González, aquella operadora de Elizabeth Morales; que Xalapa volverá a tener un liderazgo capaz de rediseñar y resolver las necesidades de los xalapeños y la única opción para ello, es Morena; a últimas fechas y luego de años de militancia priista, Servín González hoy se presenta, como integrante de los comités del cambio verdadero del Movimiento Regeneración Nacional, partido en el que milita desde 2018, tras recibir invitación de Miguel Barbosa, para acompañarlo en su campaña del vecino estado; lo que hay que ver en estos días.



Gustavo Souza Escamilla, aquel secretario de turismo con Fidel Herrera Beltrán, que hizo fortuna con un despacho de abogados, dedicado a juicios hipotecarios bancarios, quiere ser presidente de la Comisión Estatal de derechos Humanos, lo dicho, lo que hay que ver por estos días.

Ay mis hermosos, lo que nos falta por ver, año electoral, nos leemos mañana.



Comente politicaenrosa@outlook.com entérate www.lapoliticaenrosa.com y sígueme en mis redes sociales @elsbeth_lenz