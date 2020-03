Urgen reglas claras ante posible legalización de la marihuana

hace 19 mins

Eda Sentíes. Veracruz. Ahora que el Senado mexicano aprobó en lo general el dictamen que regula el uso lúdico y medicinal de la marihuana en México y se abre la puerta de su legalización como en otras partes del mundo, el presidente de la Fundación Tony, Antonio Chedraui Mafud, sostuvo que esta decisión deberá estar acompañada de reglas claras y bien pensadas y adecuadas al contexto del país.

Reconoció que en países como Dinamarca y Holanda la legalización de la cannabis ha sido positiva, pero recordó que México tiene un contexto cultural diferente al que tienen que adaptarse.

“Ya existen otros países habría que ver las reglas con las que se van a aplicar aquí en México para poder ver si son las adecuadas porque no es lo mismo las reglas para Dinamarca que para México por cuestión cultural -¿Estamos preparados? No sé, no soy de las personas que pudiese opinar al respecto cualquier regulación que se tome en cualquier sentido lo importante es no hacerlo sin pensar que somos mexicanos tenemos nuestra propia cultura y que tenemos que adecuar las medidas a nuestra sociedad y a nuestra forma de pensar”, dijo.

Sostuvo que desde su fundación seguirán impulsando la armonización de la familia, pues reconoció que los problemas de adicción van más allá del gusto por la sustancias tóxicas, sino más bien son un reflejo de la falta de valores, confianza y distanciamiento entre la familia.

“Estamos dejando de recibir todo los que nos daban nuestros padres en una mesa, la convivencia y eso te debilita como ser humano porque no estás recibiendo la formación.lo que queremos es fortalecer al niño para que ese distanciamiento que está existiendo”.

Este jueves Fundación Tony celebró los primeros 25 años de su programa “Sé tu amigo” que busca la rehabilitación de niños y jóvenes con algún tipo de adicción y fomenta los valores familiares para mejorar su entorno.