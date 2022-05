mayo 11, 2022

Redacción/El Demócrata. Con el concierto “Grandes éxitos para mamá. Temas de Juan Gabriel y Películas”, este miércoles se retomaron las presentaciones de la Orquesta Municipal de Xalapa en el patio Central de Palacio Municipal.

Acompañado de su esposa Rossana Scala de Ahued, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil destacó que de esta forma el Ayuntamiento festeja el Día de la Madre y realiza un homenaje a los familiares que integran los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, ya que se trata de mamás que sufren la ausencia de sus hijos y viven la desesperación de no encontrarlos, por lo que también pidió al público asistente brindar un minuto de silencio.

El Presidente Municipal agregó que con este tipo de conciertos se invita a la población a reunirse en torno de esta importante agrupación para disfrutar de su extraordinario talento, que hacen que el Ayuntamiento y el municipio se sientan orgullosos y reconozcan su labor.

El programa musical que contó con arreglos y transcripciones del director de la Orquesta, Cristian Texon, incluyó: Fanfarria 20 th Century Fox, Golden Slumbers (Sing 1), Skyfall (007 Operación Skyfall), Shalow (Nace una estrella), Recuérdame (Coco), De cero a héroe (Hércules), Let it go (Frozen), No se habla de Bruno (Encanto), así como Déjame vivir, Abrázame muy fuerte, Así fue, Hasta que te conocí, Querida y el Noa-Noa.

Asistieron la síndica única Cecilia Coronel Brizio, la regidora Martha Valentina Domínguez Vásquez, los regidores Antonio Ballesteros Grayeb, Carlos Rugerio Martínez y Alfonso Marcos García Castillo, además de la directora de Cultura, Karla Rocher Montano y funcionariado municipal.