Regresa Lucero a la televisión con «El Gallo de Oro»

La producción que se transmitirá a partir del jueves en esta plataforma de streaming y la actriz interpreta a una cantante de palenques de nombre Bernarda Cutiño «La Caponera».

Su personaje, que calificó como rudo, es una mujer mexicana con talento para los juegos de apuestas como las peleas de gallos.

«Este personaje tiene todo lo que yo estoy buscando, la historia es buenísima, el proyecto es brutal… Es una mujer adelantada a su época, es una visionaria, una mujer que no se conforma, que no es obediente, que no es sumisa, ella canta para ser libre”. Declaró.