Regresará la Feria del Juguete a Xalapa; cambiaría de sede

noviembre 27, 2022



Carlos Manuel Peláez/Xalapa, Ver.- El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez dio a conocer que la tradicional Feria del Juguete se estaría realizando en la periferia de la ciudad y no en el Deportivo Ferrocarrilero como se hacía en años anteriores.

En ese sentido, explicó que hasta el momento no han recibido la solicitud de permiso para realizar este evento, sin embargo, destacó que han tenido conocimiento de que la intención es cambiar la sede a un espacio más amplio, aunque prefirió no revelar la ubicación.

«Por lo que me han comentado en donde se pretende instalar la Feria del Juguete es en la periferia, es un lugar amplio y cerrado, nosotros no vamos a permitir que se invada el centro, vamos a tratar que no se afecte la venta de los comercios establecidos para no tener problemas con las cámaras», indicó.

Asimismo, Romero Gutiérrez dijo que no se otorgarán permisos para la venta de juguetes en el centro de la ciudad pues dijo que lo que se busca es no afectar a los comercios establecidos durante la temporada decembrina.

Finalmente, reiteró que habrá operativos permanentes para vigilar que los comercios no obstruyan banquetas y vialidades.