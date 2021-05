Regreso a clases sin estudiantes vacunados pondría en riesgo de incremento de contagios: Investigador

mayo 3, 2021

Redacción/Xalapa. Para el investigador del instituto de investigaciones cerebrales de la UV, Jorge Manzo, consideró que a pesar del esfuerzo por vacunar al personal docente del estado, si los jóvenes no han sido inmunizados el regreso a clases de manera presencial pondría en riesgo de elevar nuevamente los contagios.

Dijo que se debe tomar el ejemplo de los países de Europa y de Estados Unidos en donde se intentó regresar a clases presenciales, pero se disparó el número de contagios nuevamente. Resaltó que en México no tendría por qué ser diferente, por lo que opinó que la educación a distancia sigue siendo la mejor opción mientras la población no esté vacunada en su totalidad.

“Si bien hay un esfuerzo importante de vacunación para el personal docente, el solo hecho de que el personal esté vacunado no garantiza que haya una seguridad porque los estudiantes, la mayoría son jóvenes y todavía no han sido vacunado y lo que el virus nos ha enseñado es que si los volvemos a encerrar en un espacio cerrado los contagios volverán a incrementar, yo considero que en tanto no estén vacunados el riesgo va ser latente, esto se demostró en Estados Unidos y Europa y aquí no tendría por qué ser diferentes”, dijo.

Respecto a la educación virtual, el investigador consideró que se debe formalizar y especializar, pues esta modalidad de estudio podría ser una buena opción para continuarse incluso después del regreso a la normalidad