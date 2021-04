Regreso a clases solo será si se cumplen con las condiciones: Unión Nacional de Padre de Familia

abril 16, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Luego de que el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, anunciara que Veracruz, está entre los estados que podría regresar a clases presenciales a partir del 15 mayo, el presidente de la unión Nacional de Padres de Familia capitulo Veracruz – Boca del Río, Ricardo Garcés, sostuvo que esto solo podría concretarse después de cumplir 3 premisas: que se cumplan 4 semáforos epidemiológicos consecutivos en verde, que el personal educativo esté vacunado al 100% y que los colegios cumplan con las medidas sanitarias necesarias.

Recordó que en Veracruz el gobernador anunció que únicamente después de 4 actualizaciones seguidas con el semáforo en verde se comenzaría el recorto a las aulas, además recordó que Veracruz y Boca Del Río están en semáforo naranja y amarilla, respectivamente, por lo que no están en condiciones de regresar.

“Para volver a clases presenciales el primer requisito es que el semáforo esté en verde durante cuatro actualizaciones seguidas, segundo, nuestro interés es que el personal educativo esté al 100 por ciento vacunado, y el tercer punto es que los colegios cumplan con las medidas, agua y jabón, dispensadores de gel, la posibilidad de recibir clases al aire libre, establecer señalética para ver por dónde se puede transitar y qué zonas serán restringidas, esas tres acciones son fundamentales para un retorno seguro», dijo.

La Secretaría de Educación ya comenzó con la entrega de kits de limpieza con el que se prepararía el retorno a las aulas, no obstines en el municipio de Veracruz varias escuelas han sido saqueadas y no están en condiciones de reactivar su actividad sin antes resarcir el equipo robado, pues algunas no cuentan ni siquiera con agua porque les fue robada la tubería.