agosto 3, 2020

Ayer domingo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, adelantó la noticia que ya todos esperamos, y es que al no alcanzar el semáforo epidemiológico en verde, el regreso a clases en la entidad veracruzana será virtual, la Secretaría de Educación de Veracruz, se apoyará en internet y en otras plataformas como a televisión y el radio; además de quien sabe cuantas maromas más, porque ya con la experiencia del cierre del ciclo pasado, los maestros más o menos le habrán encontrado la cuadratura al círculo, y es que la realidad es que la pandemia tanto a la autoridad, como a los maestros, los agarró como al tigre de santa Julia.

Nadie estaba preparado, era imposible imaginarse una cosa así, yo creo que en la Secretaría de Educación Pública, aún andaban celebrando el triunfo obradorista cuando ¡Pum!, cayó la pandemia sin decir agua va, en un inicio pensamos que volveríamos un mes después, cuando vimos que pasaban las semanas y nada, fue cuando nos dimos cuenta que no volveríamos, aunado a que amigos y compañeros empezaron a enfermar e incluso morir, hoy por hoy es imposible imaginar siquiera, una fecha no solo para regresar a las aulas, para regresar a la paz y el sosiego que tiene tanto no sabemos que es, porque no es solo el temor a la enfermedad, es la crisis, la incertidumbre, la soledad y un montón de cosas más, cuesta mucho sostenerse por estos días.

El gobernador García Jiménez, invitó a los padres de familia, a que escuchen la conferencia de prensa de hoy del presidente López Obrador, donde estará el titular de la Secretaría de Educación Pública Esteban Moctezuma, quien informará de la estrategia virtual del regreso a clases; ha sido complicado no solo para los maestros, para los padres también ha sido complejo, captar y mantener la atención de los niños a través de una pantalla, ha resultado una proeza; muchos padres y madres aparte del trabajo en casa, o la vendimia porque ahora con tanta gente que ha perdido su empleo, muchos de ellos venden comida, artículos de limpieza, se dedican a la elaboración de caretas y mascarillas, también tienen que apoyar a los niños a estudiar, si salimos de esta, nada nos detendrá.

La situación económica es tan compleja, que muchos padres de familia que tenían a sus hijos en colegios privados, los movieron a colegios públicos, de todos modos ellos son los que van a tener que fletarse la escuela en casa; en fin que a esperar a ver como es que va a ser implementada y a través de que plataformas, la educación virtual de don Esteban Moctezuma.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer en Casa Veracruz, el gobernador García Jiménez se reunió con un pequeño grupo de diputados de la LXV legislatura, en la reunión acordaron que para reforzar las medidas sanitarias de contención de la pandemia, los legisladores se sumarán a las labores difusión de la estrategia estatal de la Secretaría de Salud tanto federal como estatal; la mayor parte de los legisladores, entran en etapa de receso, puesto que han concluido el periodo ordinario de sesiones.

La gente de verdad que es de lo que un día Satán empeñó y jamás logró recuperar, ahora dicen que el Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, inventó el contagio de Covid 19, para someterse a una cirugía, cuyo fin fue perder peso corporal; los creativos chismosos, no lograron filtrar si fue bypass gástrico o lipoescultura, seguramente porque no saben la diferencia entre uno y otro procedimiento; de verdad que estando la situación como está en los hospitales, difícilmente don Patochi se hubiera ido a meter a un hospital para tan banal elucubración; el hombre adelgazó es verdad, como también es verdad que gracias a la atención temprana y a los buenos oficios del neumólogo Xicoténcatl García, fue que se está recuperando.

No bueno y hablando de rumores, hay quien asegura que ya doña Armida Ramírez, se puso a dar clases de baile, allá en el CERESO de Poza Rica; lugar que por cierto está en el Top Ten de los peores centros penitenciarios del país.

En fin mis hermosos, iniciamos semana con actitud y esperanza, nos leemos mañana.

Comenten [email protected] infórmense www.lapoliticaenrosa.com síganme a través de mis redes sociales @Elsbeth_Lenz